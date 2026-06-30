Depuis le lancement des précommandes de GTA 6, plusieurs tendances se dégagent et un lancement historique se profile, mais un véritable désastre se profile pour les magasins.

Depuis le 25 juin 2026, c'est de nouveau l'effervescence autour de GTA 6. Rockstar Games et Take Two ont lancé les précommandes, nous avons eu de nouveaux visuels et des détails supplémentaires concernant le titre tant attendu. Mais au milieu de la liesse, on a aussi eu des données beaucoup moins réjouissantes pour de nombreux joueurs, comme le fait que la version boîte ne comprendrait qu'un code et non un disque en bonne et due forme, et a priori jusqu'à nouvel ordre. En l'absence d'informations officielles des autorités compétentes, cela risque de très sérieusement impacter les ventes du jeu en magasin, alors que certains tirent déjà la sonnette d'alarme.

Braquage inversé pour les magasins spécialisés concernant GTA 6

Qu'il s'agisse d'une réussite ou d'un échec, le lancement de GTA 6 ce 19 novembre 2026 sur PS5 et Xbox Series sera définitivement un événement fort de l'année. Une myriade de maillons de l'industrie en dépendent. À commencer évidemment par Rockstar Games et Take Two, qui espèrent que ce nouvel épisode surclassera GTA 5, pourtant le deuxième jeu le plus vendu de tous les temps. Ensuite, les consoles comptent énormément sur son succès pour encore vendre des modèles, malgré des prix toujours plus exorbitants notamment à cause de la crise de la mémoire.

Ensuite, les magasins spécialisés, qui ont de plus en plus de mal à survivre dans un monde où le physique perd progressivement pied face au dématérialisé, voyaient probablement GTA 6 comme une potentielle manne financière. Malheureusement, il semblerait qu'une version boîte avec un disque en lieu et place d'un simple code ne soit pas dans les plans de Rockstar Games et Take Two, en tout cas à l'heure actuelle. Or, c'est la vente de véritables éditions physiques qui constituent la majeure partie de l'activité de ces magasins.

De nombreux employés d'enseignes comme GameStop aux États-Unis ont commencé à partager des chiffres particulièrement inquiétants en l'absence d'une version physique digne de ce nom pour GTA 6. « On attendait au moins 500 précommandes aujourd'hui, et on en a eu... que 5 », « Notre magasin est à 11 précommandes aujourd'hui, et notre objectif était de 200 », peut-on notamment lire sur Reddit. Gageons que d'autres magasins de chez nous comme Micromania et affilié doivent connaître une situation similaire. Et cela pourrait avoir des conséquences terribles pour la pérennité de telles activités, si un titre aussi attendu que GTA 6 ne trouve pas acheteurs en boutiques.

Source : Reddit