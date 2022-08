Après des informations croustillantes sur la ville de Vice City et la présence de la première protagoniste latino-américaine, GTA 6 refait parler de lui au travers de rumeurs. En ligne de mire cette fois, le contenu post-lancement qui devrait ravir les fans.

Des gros DLC narratifs pour GTA 6 ?

Avec GTA 4, Rockstar avait gâté les joueurs avec un contenu post-lancement qualitatif apportant de nouvelles histoires sous forme de DLC. Le studio s’en était ensuite éloigné pour se focaliser sur Grand Theft Auto Online, sa nouvelle vache à lait. On le sait désormais, GTA 6 se mettra constamment à jour après sa sortie lui aussi. Un insider réputé et spécialisé dans les leaks de la franchise a expliqué que R* allait revenir sur ses premiers amours, avec un modèle se basant sur de gros DLC solo.

En plus des fameuses nouvelles villes et missions mentionnées à plusieurs reprises, Rockstar commencerait déjà à planifier des DLC narratifs avant la sortie de GTA 6. Ils comprendraient de nouvelles histoires à l’instar de The Lost and The Damned et The Ballad of Gay Tony de GTA 4. Rappelons que Grand Theft Auto 5 devait lui aussi avoir le même traitement, mais son extension solo n’a jamais vu le jour. Malgré tout, le contenu post-lancement reposerait avant tout sur l’ajout de villes et surtout des îles avec de nouvelles missions dans la veine des maps Cayo Perico et North Yankton de GTA Online. Il pourrait néanmoins être ponctué de nouvelles extensions pour le solo, sans doute à plusieurs époques comme le mentionnait Jason Schreier de Bloomberg.

Une chose est certaine, le développement du jeu avance bien et Rockstar a de grandes ambitions pour GTA 6. D'après le patron de Take-Two, le titre devrait révolutionner l'industrie du jeu vidéo et du divertissement dans son ensemble. Rien que ça ! Il faudra encore patienter quelques années pour savoir si ce sera en effet un fleuron créatif ou non. Le jeu ne devrait en effet pas sortir avant 2024 selon les dernières informations.