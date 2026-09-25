Les fans attendaient après cela depuis des années, et cela n’arrête plus. Tandis que le 19 novembre 2026 approche à grands pas, Rockstar Games multiplie les temps de communication autour de GTA 6, qui a l’art de faire parler de lui de nombreuses façons ces derniers temps. On en a encore eu la preuve hier avec l’annonce de la fameuse édition collector du jeu, qui a déjà fait couler beaucoup d’encre, et cela continue aujourd’hui avec de récentes déclarations du co-directeur de Rockstar North sur un élément très attendu du jeu : les PNJ de Vice City.

GTA 6 offrira la plus grande densité et variété de PNJ jamais vue

En effet, la présence de PNJ dans les rues et la façon dont ceux-ci sont susceptibles de réagir aux différentes actions du joueur ont toujours été un élément crucial d’une franchise comme GTA, dont l’objectif est de rendre son monde ouvert aussi vivant que possible. Forcément, GTA 6 entend alors repousser toutes les limites à ce niveau, en faisant de l’état de Leonidas le lieu le plus vivant de toute l’histoire de la franchise, mais surtout le plus réaliste. En témoigne, notamment, la variété de PNJ qu’il sera possible de rencontrer à l'écran.

« Les PNJ présentent désormais une plus grande diversité que jamais en termes de taille et de morphologie », a assuré Rob Nelson au micro d’IGN, en précisant « qu’une telle variété n’aurait jamais été possible auparavant car les différents types de silhouettes devaient partager les mêmes sets d’animations ». Mais pour GTA 6, « l’équipe a mis au point un système qui leur permet désormais de réajuster ces animations à la volée », ce qui leur a ainsi permis d’harmoniser l’ensemble des PNJ de Vice City malgré la diversité des modèles.

Bien sûr, cela n’aurait jamais été possible sans tous les progrès technologiques survenus ces dernières années, tant du côté des consoles de la génération actuelle que du moteur de Rockstar, RAGE, qui a bénéficié de nombreuses améliorations pour rendre GTA 6 possible. Car avant cela, offrir une telle diversité parmi les PNJ n’aurait pu se faire sans l’émergence d’une multitude de bugs, le moteur étant incapable d’adapter les animations des personnages de différentes tailles, par exemple, à leurs interactions avec le reste du monde.

© Rockstar Games / Take-Two Interactive

Le monde « le plus riche » de l’histoire du studio

Autant dire, donc, qu’au-delà même d’offrir aux rues de GTA 6 un réalisme à couper le souffle sur le plan visuel, cela permettra aussi au titre de Rockstar de proposer « le monde le plus vaste, le plus riche, le plus densément peuplé et le plus complexe » jamais mis en œuvre par le studio, où « les joueurs pourront se perdre » pendant des heures. « Il y a énormément de choses que vous découvrez de manière spontanée et vers lesquelles nous ne vous guidons pas nécessairement par le biais d’objectifs, de repères ou d’icônes sur une carte », promet Nelson.

« Si vous prenez le temps d’explorer, vous serez récompensé – et largement. C’est une grande carte, une très grande carte ». Voilà qui a de quoi décupler notre impatience à l’idée de pouvoir parcourir les rues de Vice City. En attendant, Rockstar Games n’hésite pas à gâter les fans avec une multitude d’annonces et autres goodies, en témoigne par exemple l’arrivée d’une version CD et vinyle de la bande originale du jeu, dont les premiers titres composés par des artistes comme Travis Scott, Rauw Alejandro ou Yung Lean sont déjà disponibles sur les plateformes de streaming.

Source : IGN