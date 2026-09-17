Un ancien animateur de Rockstar ayant travaillé sur GTA 5 et RDR2 donne son avis sur les premières images de GTA 6. Pour lui le jeu aurait déjà des aspects démodés.

À quelques mois de sa sortie, GTA 6 demeure encore bien mystérieux. La présentation Netflix a certes levé le voile sur une partie du gameplay et affiché les ambitions de Rockstar en matière de narration et d’ambiance, mais le monde ouvert regorgera de nombreuses activités qui ne demanderont qu’à être découvertes lors de la sortie du jeu le 19 novembre 2026 sur PS5 et Xbox Series. D’ici là, Rockstar pourrait dévoiler de nouvelles séquences, mais en attendant, GTA 6 fait surtout parler de lui au travers des analyses et avis d’anciens du studio. Un vétéran de Rockstar Games, ayant notamment travaillé sur Red Dead Redemption 2 et GTA 5, s’est récemment penché sur les premières images de gameplay du jeu et son constat est plutôt intéressant. Pour lui, malgré des éléments qu’il juge déjà « démodés », GTA 6 aurait tout ce qu’il faut pour vous occuper pendant au moins 10 ans.

GTA 6 aura des éléments « démodés et étranges »

Mike York, ancien animateur chez Rockstar, connaît bien les méthodes du studio. En observant en détail la présentation de gameplay diffusée en avant-première sur Netflix, il reconnaît que malgré le niveau de finition de haut niveau, certains éléments lui donnent l’impression d’être en décalage avec le reste de la production. « Certaines parties sont un peu démodées et étranges », estime-t-il, en citant notamment l’interface de GTA 6. « Elle ne correspond pas vraiment au style du jeu et à ce à quoi nous sommes habitués », ajoute-t-il.

Rien de foncièrement problématique, ni de définitif pour autant. Selon lui, Rockstar pourrait encore modifier ces éléments avant la sortie du jeu en novembre prochain. « S’ils le voulaient, ils pourraient modifier ces éléments avant la sortie finale », explique-t-il en se basant sur son passé au sein du studio. Surtout que, comme le cinquième épisode, GTA 6 devrait s’inscrire dans la durée. Avec une confiance et certitude non dissimulée, il explique en effet que le jeu « fonctionnera vraiment très bien et deviendra quelque chose auquel nous pourrons jouer pendant une décennie, comme GTA 5 ».

© Rockstar Games

Un jeu qui pourrait durer au moins 10 ans

Difficile de contredire une telle prédiction, qui tient finalement plus de l’évidence lorsqu’on regarde le parcours de Grand Theft Auto 5. Sorti en 2013, le jeu a profité d’une longévité exceptionnelle, notamment grâce à GTA Online, alimenté régulièrement depuis son lancement. York imagine d’ailleurs un avenir similaire pour son successeur. « Le mode Online sortira probablement plus tard et deviendra un métavers en constante évolution qui portera la franchise pour toujours », prédit-il.

Si Rockstar n’a pour l’heure rien confirmé au sujet de GTA 6 Online, le studio s’est assuré de mettre la main sur FiveM, le plus grand service de RP de GTA 5 Online, sans doute pour pousser plus loin cette dimension qui fidélise chaque jour des centaines de milliers de joueurs. Reste désormais à voir comment GTA 6 parviendra à succéder à un jeu vieux de plus de 10 ans, mais aussi à son multijoueur. Rendez-vous donc le 19 novembre 2026 pour avoir de premiers éléments de réponse.

Source : TechRadar