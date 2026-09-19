Le marketing de GTA 6 aura peut-être mis du temps à démarrer à proprement parler, mais ça y est, la machine est maintenant lancée. Collaboration avec Netflix, previews, manettes PS5 collectors, bande-son au format CD et vinyle… Rockstar Games et Take-Two Interactive ne lésinent pas sur les moyens pour promouvoir le jeu. Ce qui peut paraître paradoxal pour un titre comme GTA 6, qui n’a assurément pas besoin de tout cela pour se vendre. Mais pour Strauss Zelnick, cela n’est pas une raison pour se reposer sur ses lauriers, et un film comme Barbie nous l’a prouvé.

Quand l’éditeur de GTA 6 s’inspire du film Barbie pour son marketing

C’est en effet avec cette comparaison des plus inattendues que le boss de Take-Two a expliqué auprès du média GamesBeat l’approche de l’éditeur à ce sujet. Car oui, GTA 6 n’a peut-être pas besoin de tout ce battage médiatique pour se faire connaître auprès du public, mais cela ne veut pas dire pour autant qu’il ne faut pas le faire. Même si, forcément, la question lui a été posée par les investisseurs de la boîte. « Certains ont demandé : ‘Bon, évidemment, tout le monde a entendu parler de GTA 6. Alors pourquoi gaspiller de l’argent en marketing ?’ », explique-t-il.

Ce à quoi il a répondu : « Nous avons tous vu le film Barbie, et ils ont fait une campagne marketing d’enfer pour celui-ci. Même si la marque est vraiment très connue. De plus, ça faisait déjà longtemps qu’elle existait. On avait tous compris le concept. Ils ont mené une campagne marketing phénoménale. Il était vraiment partout et, d’ailleurs, ça a marché. Vous auriez pu adopter la même position avec eux. Mais je pense que lorsqu’on lance des licences de divertissement destinées à un large public, on n’a pas le choix », assure l’éditeur de GTA 6.

© Rockstar Games / Take-Two Interactive

Une campagne promotionnelle rondement menée et pensée

« Il faut toujours se montrer pour créer de l’enthousiasme. Donc, la notoriété est une chose ; l’enthousiasme en est une autre. Et nous devons montrer aux gens ce qu’ils vont obtenir », a-t-il notamment déclaré à ce sujet. D’où le fait, notamment, que GTA 6 ait eu droit à une présentation étendue de gameplay, qui fait office de « tutoriel » pour expliquer aux gens « comment on y joue avant qu’ils ne soient prêts à dépenser leur argent pour l’essayer ». « Ce que Rockstar a fait était incroyable », se réjouit Zelnick.

« Si on regarde les campagnes marketing précédentes de Rockstar pour les GTA, on constate qu’il y avait de véritables tutoriels. Il s’agissait simplement d’une autre façon de transmettre les mêmes informations, ce que j’ai trouvé vraiment impressionnant », explique-t-il au sujet de l’aperçu de GTA 6 diffusé sur Netflix. « Rockstar a trouvé le moyen de nous divertir pendant 27 minutes tout en nous expliquant comment jouer au jeu ». Et c’est notamment grâce à cela que le studio a alors accompli son objectif : « transformer la notoriété en enthousiasme ».

Pour GTA 6, Take-Two veut transformer la notoriété en enthousiasme

« Quand je travaillais dans le cinéma il y a bien longtemps, on se posait exactement la même question. Et l’une des choses qu’on a constatées, malheureusement, c’est que […] si le produit n’est pas bon, vous pouvez en faire une campagne marketing d’enfer, les gens ne la remarqueront quand même pas », assure l’éditeur de GTA 6. « Si la campagne marketing est mauvaise, ça peut rebuter les gens. Et si elle est excellente, ça peut susciter davantage d’enthousiasme ». Ce qui est précisément l’objectif de Take-Two avec l’ensemble de ses titres, y compris GTA 6.

« Quel que soit le titre concerné, qu’il s’agisse de ce lancement à venir ou de tout autre, notre objectif est toujours le même : transformer la notoriété en enthousiasme, et transformer l’absence de notoriété en notoriété ». Et au vu des nombreux retours suscités par GTA 6 au moindre temps de communication, autant dire que l’éditeur accomplit à merveille son objectif auprès des joueurs, dont l’engouement pour le jeu est déjà largement palpable. Et ce n’est probablement rien face à ce qui nous attend le 19 novembre 2026, jour de sortie de GTA 6.

Source : GamesBeat