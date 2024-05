Il est temps d'obtenir encore des informations sur GTA 6. Et l'une d'entre elles a tendance à mettre du baume au cœur, surtout pour toute une catégorie de joueurs qui sont souvent lésés par Rockstar.

L'éditeur de jeux vidéo Take-Two s'est récemment exprimé sur la décision de ne pas annoncer GTA 6 pour PC, lors d'une conférence de TD Cowen cette semaine. Strauss Zelnick, PDG de Take-Two, a donné quelques explications sur cette stratégie. On le sait, le premier trailer de GTA 6, dévoilé en décembre dernier, a confirmé une sortie prévue pour 2025 sur PS5 et Xbox Series X/S. Cependant, aucune mention n'a été faite concernant une version PC, laissant les joueurs et les analystes spéculer sur les raisons de cette omission.

GTA 6 sur PC ?

Interrogé sur l'absence de l'annonce pour PC, Zelnick a expliqué que cette absence n'était pas définitive. « L'absence d'annonce n'est pas quelque chose de gravé dans le marbre », a-t-il affirmé. « Cela pourrait changer avec une future annonce, ou rester sans annonce, mais cela ne semble pas être figé. Rockstar a une approche spécifique pour les plateformes, et d'autres annonces viendront en temps voulu. »

Cette déclaration s'inscrit dans une tradition bien établie chez Rockstar de sortir d'abord ses jeux sur consoles avant de les adapter pour PC. Des titres emblématiques comme GTA 4, GTA 5, LA Noire et Red Dead Redemption 2 ont suivi ce schéma, consolidant cette stratégie de déploiement échelonné. Et puis on imagine mal Rockstar se passer d'une telle plateforme.

Un choix basé sur une stratégie commerciale

La politique de Rockstar et Take-Two de sortir les versions PC après les consoles repose sur des considérations stratégiques. L'objectif principal est de maximiser l'impact initial du lancement et de maintenir l'intérêt des joueurs sur une période prolongée. Zelnick a souligné l'importance d'être là où se trouvent les consommateurs et a rappelé que l'entreprise a toujours cherché à atteindre les joueurs sur toutes les plateformes viables au fil du temps.

En dépit de cette stratégie, il est intéressant de noter que le jeu original Red Dead Redemption n'a toujours pas été adapté pour PC, même après 14 ans de sa sortie initiale. Cela montre que chaque décision de portage dépend de divers facteurs, y compris la demande des fans et les défis techniques potentiels.

Par ailleurs, Take-Two a récemment mis à jour ses prévisions financières, précisant que la fenêtre de sortie de GTA 6 est désormais prévue pour l'automne 2025. Cela contraste avec l'historique de Rockstar, connu pour ses nombreux retards de sortie. Malgré cela, Zelnick s'est dit « très confiant » quant à ce calendrier.