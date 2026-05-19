Tandis que les fans de GTA 6 enchaînent faux espoir sur faux espoir, Take-Two Interactive nous apprend qu’il était normalement prévu que le jeu sorte il y a un an maintenant.

Et une désillusion de plus pour les joueurs qui attendent GTA 6, une ! Après le faux espoir du 12 mai dernier, c’est une nouvelle fois bredouilles que nous sommes ressortis de la journée du 18 mai qui, contre toute attente, s’est finalement clôturée sans le tant espéré lancement des précommandes du jeu ayant leaké via Best Buy la semaine dernière. Pour les fans de Rockstar Games, c’est donc un énième coup dur, qui s’accompagne au passage d’un terrible coup de massue de la part du PDG de Take-Two Interactive en personne.

Dans un monde idéal, GTA 6 serait déjà disponible depuis un an

Car tandis que les prochaines informations concrètes au sujet de GTA 6 continuent cruellement de se faire désirer, Strauss Zelnick, de son côté, continue de multiplier les prises de parole auprès de différents médias. C’est alors au micro de la dernière vidéo de David Senra, par qui il a été interviewé pendant plus de 1h30, qu’il a réveillé un douloureux souvenir chez les fans en révélant que si tout s’était passé comme prévu, GTA 6 aurait dû sortir… en mai 2025. Soit il y a environ un an maintenant, alors que nous attendons actuellement encore sa sortie.

Bien sûr, le fait que le titre de Rockstar ait initialement été prévu pour 2025 ne constitue en rien une surprise dans le sens où cela avait été ouvertement annoncé par le studio avant que sa date de sortie ne glisse une première fois à mai 2026. En revanche, nous ignorions alors qu’il fut officiellement prévu pour le premier semestre de l’année, jusqu’à ce que le boss de Take-Two révèle à Senra que GTA 6 sortira finalement « environ dix-huit mois après sa date originale ». Ce qui nous amène, vous l’aurez compris, au 19 novembre 2026.

Ce faisant, Zelnick effectue d’ailleurs d’une pierre deux coups puisqu’au-delà du fait de nous en dire davantage sur les plans initiaux de Rockstar, c’est également un moyen pour lui de reconfirmer que GTA 6 ne devrait pas aller « au-delà de ça », et ne devrait donc subir aucun délai supplémentaire. En espérant que cette fois-ci soit réellement la bonne, puisque ce ne serait malheureusement pas non plus la première fois que ce dernier réaffirme une date de sortie juste avant que celle-ci ne soit modifiée derrière par l’éditeur.

En route pour novembre 2026

C’est donc une déclaration un peu douce-amère pour les fans, qui sont sans doute rassurés d’apprendre que GTA 6 devrait bien s’en tenir à sa nouvelle date de sortie, mais qui prennent aussi conscience par la même occasion que même après déjà un an de retard, nous n’avons toujours pas vu la moindre vidéo de gameplay du jeu. Et au rythme où vont les choses, tout porte à croire que cela ne devrait pas arriver avant encore plusieurs semaines, même si l’appel avec les investisseurs de Take-Two reste prévu pour le 21 mai prochain.

Car dans la foulée de toute l’histoire ayant entouré les leaks de Best Buy, le journaliste Tom Henderson a de nouveau pris la parole pour déclarer qu’il ne s’attendait pas à la moindre communication autour de GTA 6 d’ici l’été, et même potentiellement d’ici le mois d’août plus précisément. Ce qui, en l’état, colle alors avec les propos initiaux de Zelnick, qui déclarait il y a plusieurs mois que la campagne marketing du jeu ne démarrerait pas avant la période estivale. Mais aura-t-on tout de même droit à un petit quelque chose d’ici là ? L’avenir nous le dira.

Source : David Senra