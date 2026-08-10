Cela va bientôt faire trois ans que le premier trailer de GTA 6 est tombé et pourtant, une grande inconnue demeure encore : qui Rockstar Games a-t-il choisi pour incarner Lucia et Jason ? Car les fans ont beau soupçonner Manni L. Perez et Dylan Rourke d’être à l’affiche du jeu, aucune confirmation n’a pour l’instant été donnée quant à la présence de l’un ou de l’autre. À vrai dire, la seule chose que nous savons désormais, c’est que Robert Bogue ne sera pas au casting de GTA 6 malgré la soixantaine d’auditions qu’il a passées, et il a bien du mal à cacher sa déception.

Recalé de GTA 6, l'acteur Robert Bogue partage sa déception

« Je suis un peu déçu de Rockstar », a-t-il en effet confié auprès d’un fan sur Instagram, au détour d’une conversation qui a pu être vérifiée par nos confrères de chez GamesRadar+. « J’ai déjà eu l’occasion de travailler avec eux par le passé, et ça a été une expérience formidable. Certains des producteurs avec lesquels j’ai collaboré sont toujours là, tout comme plusieurs réalisateurs pour lesquels j’ai beaucoup de respect. Je tenais vraiment à participer à GTA 6, mais ils m’ont refusé. J’ai dû auditionner pour plus de soixante rôles », révèle-t-il alors.

« Certains étaient importants, d’autre moins », précise-t-il toutefois, en ajoutant qu’il se fichait de l’ampleur du rôle qu’aurait pu lui confier Rockstar. « Je voulais juste être dans le jeu. Mais je n’en ai obtenu aucun, et je n’ai même jamais eu de réponse pour aucune de mes auditions. Honnêtement, c’était assez décourageant. À un moment donné, je me suis même demandé s’ils avaient une sorte de règle non officielle interdisant de faire revenir les mêmes acteurs. Parce que se faire rejeter autant de fois sans même décrocher un petit rôle, ça n’avait aucun sens pour moi ».

Et il est vrai que la question de Bogue est légitime, notamment dans le sens où le bruit court que Rockstar aime beaucoup donner leur chance à de nouveaux talents ; ou au moins à des acteurs n’étant pas forcément des plus populaires. Ce qui explique d’ailleurs pourquoi même dans le cadre d’un futur hit comme GTA 6, les rôles de Lucia et Jason ne semblent pas avoir été attribués à de grands noms d’Hollywood, comme le veut de plus en plus la coutume dans l’industrie du jeu vidéo depuis de nombreuses années.

Un acteur pourtant habitué aux productions de Rockstar

Quoi qu’il en soit, l’acteur ne s’en cache pas : « Il y a indéniablement une certaine déception et du ressentiment. C’est un peu comme tomber amoureux de quelqu’un, pour que cette personne vous quitte soudainement », a-t-il confessé. À défaut d’être dans GTA 6, sur lequel il aurait réussi à glaner « de petits détails grâce aux extraits du script qu’il a lus lors des auditions », Bogue pourra néanmoins continuer de se targuer d'avoir incarné les rôles de :

Source : GamesRadar+