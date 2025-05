Malgré les nombreuses assurances du contraire, le couperet de la date de sortie de GTA 6 est enfin récemment tombé via un communiqué officiel de Rockstar Games. Ce a priori afin de prendre le temps de le peaufiner, tout en évitant de surmener les développeurs. Rendez-vous donc maintenant le 26 mai 2026 pour l'un des jeux les plus attendus de l'histoire, et non courant 2025 comme initialement annoncé et maintenu par son éditeur, Take-Two. Suite à cette annonce choc, son PDG, Strauss Zelnick, s'est d'ailleurs fendu d'une déclaration pour justifier un si long report et la décision qui l'accompagne.

Reporter GTA 6 pour mieux tout exploser, selon le patron de son éditeur

À bien des égards, GTA 6 représente très certainement l'un des jeux les plus attendus de ces dernières années, voire même de tous les temps. À l'heure où nous écrivons ces lignes, la publication de Rockstar Games indiquant sa date de sortie pour le 26 mai 2026 compte plus de 110 millions de vue. Un signe parmi tant d'autres que le titre est extrêmement surveillé par la communauté de joueuses et joueurs. Il faudra donc hélas attendre encore un an presque jour pour jour pour accompagner Lucia et Jason dans une version modernisée de Vice City.

Dans l'intervalle, Strauss Zelnick, PDG de Take-Two, l'éditeur de GTA 6, s'est fendu d'une déclaration consultable sur le site officiel de ses relations avec les investisseurs. « Nous supportons pleinement Rockstar Games et sa volonté de prendre du temps supplémentaire pour réaliser leur vision créative autour de Grand Theft Auto 6, qui promet d'être une expérience de divertissement révolutionnaire dépassant les attentes de la communauté. Si nous apprécions l'énorme engouement autour de GTA 6, nous tenons à maintenir notre engagement pour l'excellence ».

Message à destination des investisseurs oblige, la déclaration du patron de Take-Two relative à la sortie très lointaine de GTA 6 se poursuit en ce sens : « Alors que notre phénoménale pipeline de jeux continue de sortir [parmi lesquels Borderlands 4 ou Mafia: The Old Country, NDLR], nous espérons proposer des hausses de croissance séquentielles et des niveaux records pour les années fiscales 2026 et 2027 pour notre entreprise ainsi que pour nos actionnaires ». Même si GTA 6 sortira maintenant durant la prochaine année fiscale de Take-Two, gageons en effet que cela risque de lui rapporter très gros pour les années à venir. Verdict toutefois à partir du 26 mai 2026, sauf nouveau report.

© Rockstar Games / Take-Two

Source : Take-Two