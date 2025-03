GTA 6 est un énorme morceau qui est en train de faire trembler absolument tout le monde au point où au moins trois éditeurs réfléchissent déjà à une autre fenêtre de sortie pour leurs propres titres. En effet, plusieurs sociétés craignent que le prochain blockbuster de Rockstar Games n'accapare tout le temps des joueuses et joueurs, qui n'auraient ainsi plus de place pour s'intéresser à d'autres jeux. Mais l'autre problème en retardant certains softs, c'est que cela pourrait aussi créer un embouteillage. En attendant de démêler tout cela, GTA 6 et sa date de sortie refont parler d'eux, et c'est une bonne nouvelle.

L'annonce de la date de sortie de GTA 6 va en soulager plus d'un à n'en pas douter. Mais pour l'instant, on ne sait pas quand Take-Two Interactive et Rockstar Games prendront la parole sur le sujet, même s'il y a des spéculations autour de mai. Dans une interview accordée à Bloomberg, Strauss Zelnick, le PDG de Take-Two Interactive, a néanmoins fait une déclaration très rassurante pour la sortie du jeu. Pour lui, la meilleure chose à faire pour GTA 6, c'est d'enclencher la campagne marketing peu de temps avant le lancement officiel.

« L'attente de ce titre est peut-être la plus grande que j'aie jamais vue pour un produit de divertissement. [...] Nous voulons maintenir cette attente et cette excitation. Nous avons des concurrents qui exposer leur calendrier de sortie des années à l'avance, et nous avons constaté que la meilleure chose à faire est de mettre en place une campagne marketing relativement peu de temps avant la fenêtre de sortie afin de créer cette excitation d'une part, et d'équilibrer l'excitation avec l'attente non satisfaite d'autre part. Nous n'y parvenons pas toujours, mais c'est ce que nous essayons de faire » a-t-il déclaré.

Cela veut donc dire que GTA 6 ne vous fera pas attendre de longs mois après avoir divulgué sa date de sortie. De ce fait, Take-Two mettra le paquet sur le marketing sur une courte période, là où les concurrents font parler de leurs jeux pendant plusieurs années. En plus de Grand Theft Auto 6, l'année de l'éditeur sera marquée par les sorties respectives de Borderlands 4 le 23 septembre 2025, et de Mafia 4 The Old Country à une date encore non connue.

