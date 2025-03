Pas une semaine ne passe sans que GTA 6 ne fasse parler de lui, et cette fois, il est notamment question du prix du jeu, qui divise déjà beaucoup la communauté, même avant une annonce officielle à ce sujet.

GTA 6 est sans doute le jeu le plus attendu de la décennie. Prévu pour l’automne 2025, il suscite déjà de nombreuses interrogations. L’une des plus grandes questions concerne son prix. Certains analystes estiment qu’il pourrait être vendu à 100 dollars. Une première dans l’industrie du jeu vidéo.

Une hausse inédite pour un jeu AAA ? Cela inquiète pour GTA 6

Depuis quelques années, le prix des jeux vidéo a augmenté. Le passage de 60 à 70 dollars pour les titres AAA s’est imposé comme une norme. Mais selon Michael Pachter, analyste chez Wedbush Securities, GTA 6 pourrait franchir une nouvelle étape. Il pense que Rockstar et sa maison-mère, Take-Two Interactive, pourraient proposer le jeu de base à 100 dollars. Ce n'est pas la première analyse à ce sujet, un autre spécialiste, Matthew Ball parlait déjà de la hausse de de prix au mois de janvier. D’après lui, cette augmentation serait bénéfique pour l’industrie. Elle pourrait inciter d’autres éditeurs à revoir leurs prix à la hausse. En clair, GTA 6 pourrait ouvrir la voie à un nouveau standard tarifaire.

L’argument avancé repose sur plusieurs éléments. D’abord, GTA 6 pourrait inclure directement l’expérience GTA Online. Actuellement, GTA Online est un jeu à part entière, vendu séparément. Son intégration dans le prochain opus justifierait un prix plus élevé.

Ensuite, Rockstar pourrait offrir une somme importante de monnaie virtuelle aux joueurs. Cela permettrait d’amortir le choc du prix tout en incitant à dépenser dans l’écosystème du jeu. Ce modèle n’est pas nouveau. Activision l’a déjà testé avec Call of Duty en intégrant du contenu de Warzone et Call of Duty Mobile aux versions premium de la franchise. Résultat : une hausse de 40 % des ventes de l’édition complète.

Une idée qui divise

Si certains voient cette augmentation comme une évolution logique, d’autres ne sont pas convaincus. Pour Rhys Elliot, analyste chez MiDiA, cette stratégie est inutile pour GTA 6. Il estime que les éditions spéciales ou collector remplissent déjà ce rôle. En effet, de nombreux joueurs n’hésitent pas à acheter des versions premium contenant des bonus exclusifs. Proposer un prix de base plus élevé pourrait au contraire freiner certains acheteurs.

Pour l’instant, Rockstar Games n’a fait aucune annonce officielle sur le prix de GTA 6. Impossible donc de savoir si cette rumeur est fondée ou non. Mais une chose est sûre : si le jeu est réellement vendu à 100 dollars, cela pourrait créer un précédent dans l’industrie du jeu vidéo. Reste à voir si les joueurs seront prêts à accepter cette nouvelle réalité… ou s’ils exprimeront leur mécontentement.

Source : videogameschronicle