GTA 6 a encore leaké, mais cette fois, Take-two en a eu ras-le-bol et a directement réagit. On ne se moque pas de GTA.

Les leaks de GTA 6 sont encore trop frais, et visiblement ça fait toujours un peu mal à Take-Two, maison mère de Rockstar. Alors quand un studio décide de parodier l’affaire en (re)dévoilant au passage des images volées du jeu, ça ne plaît pas.

GTA 6 dans une pub qui rend chèvre

Et c’est Goat Simulator 3 qui a rendu fou Take-Two il y a peu en dévoilant une nouvelle bande-annonce pour se faire un peu de pub. Le jeu complètement barré de Coffee Stain a en effet montré une courte vidéo centrée sur l’un des personnages de son jeu, le PNJ Shaun. Le problème, c’est que le studio n’a rien trouvé de mieux à faire que de monter des séquences en incrustant son policier neuneu directement dans des vidéos volées de GTA 6. Rigolo, mais pas pour tout le monde.

En moins de deux, et ce n’est pas très surprenant, Take-Two a fusillé la vidéo et l’a fait retirer des réseaux sociaux à la vitesse du son.

Il faut bien un bouc émissaire

On ne blague pas avec GTA 6, le jeu très attendu de Rockstar, et le piratage est encore trop frais pour être moqué visiblement. Goat Simulator 3 est cette fois-ci allé trop loin même si la licence réputée pour parodier tout ce qui est possible et inimaginable, est cette fois-ci allé trop loin et Take-Two n’a pas aimé. En tout cas, le coup de pub de Goat Simulator 3 a fonctionné et les fans se sont régalés en se moquant de la situation sur les réseaux sociaux. Reste maintenant à savoir si l’histoire s’arrêtera là ou si Take-Two prendra des mesures plus lourdes qu’une simple tape derrière la tête et un rappel à l’ordre.