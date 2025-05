GTA 6 a enfin une date de sortie, mais dans l’industrie, c’est encore la panique. Une nouvelle déclaration fait planer le doute sur l’avenir du jeu le plus attendu de la décennie.

À peine deux semaines après l’annonce officielle de la sortie de GTA 6 en mai 2026, les discussions autour d’un possible nouveau report refont déjà surface. Un article de Jason Schreier (Bloomberg) a relancé le débat, évoquant les inquiétudes qui persistent en interne chez certains studios.

Une sortie qui semble loin d’être figée pour GTA 6 ?

Le lancement de GTA 6 est attendu comme l’un des plus gros événements vidéoludiques de la décennie. C’est précisément ce qui en fait une source de stress pour de nombreux éditeurs et même une certaine forme de panique. Plusieurs studios auraient déjà décalé leurs propres titres pour éviter toute confrontation directe avec le jeu de Rockstar. Un développeur anonyme cité par Schreier explique par exemple que son équipe a repoussé son jeu multijoueur de fin 2025 à début 2026. Officiellement pour des raisons de production, mais aussi "pour s’éloigner de GTA 6".

Mais comme le souligne Jason Schreier, il n’existe à ce stade pour GTA 6 « aucune garantie que mai 2026 soit une certitude ». Cette déclaration suffit à alimenter les spéculations, d’autant plus que Rockstar a déjà modifié ses plans dans le passé. Si un nouveau report devait survenir, il aurait probablement pour but de peaufiner le jeu et d’éviter un lancement précipité. D’un point de vue commercial, cela pourrait aussi repousser GTA 6 vers la fin d’année 2026, voire au-delà, une hypothèse qui inquiète certains éditeurs, mais qui reste, pour le moment, de l’ordre du scénario.

Une date de sortie fixe... pour le moment

Pour l’instant, Rockstar maintient officiellement sa date de sortie du 26 mai. L’ouverture des listes de souhaits sur les plateformes et la précision de la date annoncée laissent penser que l’éditeur est confiant. Mais dans un contexte où la moindre modification peut bouleverser tout un écosystème, l’ensemble de l’industrie reste en alerte. Une chose est sûre : GTA 6 continue de dominer les discussions bien avant sa sortie. Et tant que la date de mai 2026 ne sera pas gravée dans le marbre, les studios, comme les joueurs, avanceront avec prudence. Et une certaine forme de panique sera présente chez les professionnels.

Source : Jason Schreier