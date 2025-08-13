GTA 6 refait encore parler de lui. Il faut dire que c’est le jeu le plus attendu du moment. Heureusement, les nouvelles sont plutôt bonnes et se veulent rassurantes. Explications.

L’attente autour de GTA 6 est énorme. Plus de dix ans après GTA 5, chaque rumeur de retard affole les joueurs. Mais cette fois, le PDG de Take-Two, Strauss Zelnick, veut mettre fin aux doutes. Tout semble bien se passer pour le jeu le plus attendu à l'heure actuelle. Cette annonce intervient toutefois après des informations, elles, moins rassurantes concernant son prix…

GTA 6 en bon chemin ?

Invité sur CNBC, Zelnick a parlé du lancement de GTA 6 prévu pour le 26 mai 2026. Sa réponse est sans détour : « Mon niveau de conviction est très, très élevé ». En clair, il croit fermement que cette date sera respectée. Il faut dire que GTA 6 a déjà connu un report. Le jeu devait sortir à l’automne 2025, avant d’être repoussé au printemps suivant. Depuis, les rumeurs d’un nouveau retard circulent, alimentant l’impatience et l’inquiétude. Zelnick, lui, se veut confiant. Pour lui, l’équipe de Rockstar avance dans la bonne direction.

GTA 6 n’est pas un simple jeu. C’est l’un des lancements les plus attendus de l’histoire du jeu vidéo. Les prévisions annoncent des ventes record, et le titre pourrait même fixer un nouveau standard de prix pour les grosses productions. Mais cette pression a un revers. Un nouveau retard serait un coup dur pour l’image de l’éditeur. Les joueurs pourraient se montrer lassés et les investisseurs, inquiets. D’où l’importance pour Zelnick d’afficher sa confiance publiquement. Surtout sur un média Mainstream comme CNBC.

Plus de dix ans d’attente

L’annonce officielle de GTA 6 ne date que de 2022, mais les spéculations courent depuis bien plus longtemps. GTA Online et GTA 5 continuent de générer des revenus colossaux, mais après plus de dix ans sans nouvel épisode majeur, la communauté piaffe d’impatience. Les rares images et bandes-annonces ont montré un univers encore plus riche et détaillé, avec deux protagonistes principaux et une carte gigantesque. De quoi nourrir l’excitation… mais aussi la pression sur Rockstar. Clairement, tout le monde attend le studio au tournant...

Source : CNBC