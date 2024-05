C’est le jeu le plus attendu de ces prochaines années. Après de longues années d’attente, des rumeurs plus farfelues que les autres, Rockstar a enfin confirmé GTA 6 fin d’année dernière. L’attente en vaudra visiblement la chandelle, son éditeur promet un jeu qui vise « la perfection et le réalisme » et il faut dire que le moteur RAGE 9 fait des merveilles si l’on se fie à la toute première bande-annonce. Alors que beaucoup espèrent que le sixième opus se montrera à l’occasion du Summer Game Fest 2024, Take Two vient de confirmer la fenêtre de sortie de GTA 6.

La fenêtre de sortie de GTA 6 confirmée

L’attente autour de GTA 6 est colossale, et encore c'est un euphémisme. Le premier trailer du jeu a explosé tous les compteurs et les records, témoignant d’un véritable engouement des joueurs. Tous les voyants sont clairement au vert, malgré une situation tendue en interne depuis que Rockstar a forcé ses employés à revenir travailler au bureau et à rompre l’arrangement du modèle hybride instauré depuis la pandémie. Seul petit bémol : la date de sortie qui semblait lointaine selon plusieurs sources fiables. Ce sera bien le cas, Take Two Interactive ayant confirmé dans son dernier bilan financier que GTA 6 sortira bien à l’automne 2025. C’est toujours mieux que le possible report à 2026 évoqué par certains insiders ceci dit.

« Nous sommes persuadés que nous livrerons GTA 6 à l'automne 2025 » a ainsi déclaré Strauss Zelnick, PDG de Take-Two, auprès d’IGN. Pas de raison de s’inquiéter d’un éventuel retard donc. Quant à une éventuelle communication prochaine, le doute continuera de planer jusqu’aux festivités estivales qui seront lancées dès ce 7 juin 2024. Plusieurs internautes sont en effet persuadés que Rockstar prépare quelque chose suite à des mises à jour du site web, laissant penser que de nouvelles images seront diffusées prochainement.