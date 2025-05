GTA 6 est indéniablement le jeu le plus attendu de la décennie, et peut-être de l'histoire du jeu vidéo. Mais jusqu'à quand faudra-t-il l'attendre ? On peut encore se poser la question.

Rockstar Games a encore fait trembler toute la sphère du gaming ! Après l'annonce plutôt attendue d'un report à l'année prochaine pour GTA 6, le studio a fait exploser les compteurs en publiant sans prévenir le nouveau trailer du jeu la semaine dernière. Il a ainsi confirmé à nouveau la date de sortie choisie avec précision cette fois. Néanmoins, peut-on être si sûr que ce nouvel opus sortira le jour prévu ? Le doute est permis.

GTA 6 sera-t-il à l'heure en 2026 ?

L'effervescence est évidemment à son comble avec les nouvelles annonces entourant GTA 6. Le deuxième trailer se concentre cette fois sur Jason, le protagoniste masculin qui interviendra aux côtés de Lucia. Toutefois, une tonne d'autres infos est tombée en parallèle. Nous en avons notamment appris davantage sur certains personnages ainsi que sur les lieux emblématiques. Mais il y a encore à faire du côté de Rockstar avant que nous ne puissions mettre la main dessus. Pour l'heure, le rendez-vous est fixé le 26 mai 2026.

Cependant, celles et ceux qui suivent Rockstar Games de longue date save que les reports sont monnaie courante. Il faut dire qu'avec des jeux de grande envergure, avec toutes les ambitions que cela comprend, il n'est pas étonnant que les projets prennent du retard. Avant GTA 6, l'exemple le plus récent est évidemment Red Dead Redemption 2. Initialement prévu pour 2017, le préquel aux aventures de John Marston — qui elles-mêmes avaient été reportées de 2009 à 2010 — a été replanifié par deux fois. On l'attendait d'abord pour le printemps 2018, avant d'aboutir à octobre de cette année.

Mais la licence western de Rockstar est loin d'être un cas isolé. Grand Theft Auto 5 a connu jusqu'à trois reports entre le deuxième trimestre 2013 et le mois d'avril 2015. De même, les fans du studio avaient dû attendre longuement L.A. Noire. Le jeu d'enquête visait à l'origine l'exercice financier de 2008, pour ne sortir en fin de compte qu'en 2011. Tant que nous parlons de la Cité des Anges, rappelons également que Midnight Club Los Angeles avait été retardé de début à fin 2008. Voilà qui n'est pas des plus rassurants pour GTA 6.

© Rockstar Games.

Mais Rockstar ne laisse rien au hasard

Certains détails peuvent nous donner un peu plus confiance tout de même. D'abord, le fait que Rockstar se projette dans un peu plus d'un an, ce qui laisse une plus large marge de manœuvre. Plus encore, le studio semble ici très sûr de lui dans sa communication. Au lieu d'une nouvelle fenêtre de sortie, il donne ici un jour précis pour la sortie de GTA 6, affiché clairement sur les artworks et le site officiels.

Enfin, notons que cette date du 26 mai n'aurait pas été choisie en l'air. Si on garde en tête que l'histoire de GTA 6 serait inspirée, dans les très grandes lignes, du couple de malfrats formé par Bonnie Parker et Clyde Barrow, on peut comprendre ce choix. De fait, si on se réfère à l'ouvrage Go Down Together: The True, Untold Story of Bonnie and Clyde de Jeff Guinn, alors on apprend que Bonnie aurait été enterrée le 26 mai 1934. La coïncidence parait trop grosse pour que Rockstar n'ait pas fixé cette date au hasard. Dès lors, tout laisse croire que le studio fera en sorte de rester fidèle à son annonce.