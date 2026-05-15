Nouveau rebondissement dans la grande affaire GTA 6. Deux jours seulement après la débâcle ayant entouré la date du 12 mai, durant laquelle aucun troisième trailer n’a finalement été révélé contrairement à ce dont s’était persuadés les fans, il apparaît que du mouvement s’opère autour du titre de Rockstar Games. En effet, sans crier gare, un mail envoyé hier par l’enseigne américaine Best Buy à certains de ses clients est venu remettre le feu aux poudres, en dévoilant ce qui semble être la date d’ouverture des précommandes du jeu.

Initialement partagé par le streameur Frogboyx1Gaming en vidéo, le mail en question nous apprend que le début des précommandes de GTA 6 serait officiellement prévu pour ce lundi 18 mai 2026, avec une réduction de 5% jusqu’au 21 mai pour les membres affiliés de Best Buy. Point intéressant, plusieurs autres internautes ont par la suite confirmé avoir reçu un mail similaire de la part de l’enseigne, y compris nos confrères de chez Insider Gaming, qui semblent donc appuyer la véracité de cette information.

Forcément, il n’en fallait alors pas plus pour voir la toile s’emballer le temps de le dire, avec des informations fusant de toutes parts au sujet des potentielles éditions proposées par Rockstar pour GTA 6. Mais attention tout de même : car si le mail de Best Buy semble légitime à première vue, tout le reste, en revanche, reste à prendre avec de grosses pincettes. À commencer, notamment, par la fiche de précommande du jeu apparue sur le site du revendeur néerlandais Game Shop Twente, où GTA 6 est affiché depuis hier au prix de 99€.

Non seulement rien ne peut attester de la véracité de cette information dans l’immédiat, mais en plus cela semble contredire les déclarations officielles de Take-Two Interactive et de certains professionnels de l’industrie quant au prix de lancement du jeu. Autant dire, donc, que cela a tout l’air d’une tentative de buzz de la part de l’enseigne, ou au mieux d’un placeholder visant à surfer sur les événements du moment. Surtout que comme le soulignent certains internautes, l’EAN (European Article Number) du produit ne semble pas être le bon.

Attention aux fausses informations

Dans la même idée, des fans ayant analysé le code source du site officiel de GTA 6 ont tenté d’appuyer la véracité de l’ouverture imminente des précommandes en soulignant qu’une mention baptisée « cta_preorder » aurait récemment été ajoutée au site de Rockstar. Là encore, il s’agit toutefois d’une erreur puisqu’un petit tour sur Wayback Machine suffit en réalité à prouver que cette mention existe depuis 2024. Vous l’aurez compris, donc : plus que jamais, ne croyez pas tout ce que vous pouvez lire sur internet concernant GTA 6.

Néanmoins, une chose est sûre : quelque chose se prépare autour du titre, et l’information partagée par Best Buy pourrait bien être la seule donnée légitime dont nous disposons pour le moment. D’autant plus que cela survient alors qu’il y a quelques jours encore, Sony envoyait de son côté un mail à tous les joueurs PS4 ayant wishlisté GTA 6 pour les inviter à passer au plus vite sur PS5 ; et que Take-Two se prépare pour son prochain appel avec les investisseurs le 21 mai. Maintenant, tout cela est-il vrai, ou est-ce un énième coup d’épée dans l’eau ? Réponse le 18 mai.

Source : X