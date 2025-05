Rockstar vient de dévoilé la date de sortie de GTA 6 et c'est la douche froide. Les fans vont devoir prendre leur mal en patience, le rendez-vous est reporté et pas qu'un peu.

Objet de toutes les passions, GTA 6 est le jeu le plus attendu de toute la décennie. Inutile de vous dire que Rockstar est surveillé de très très près. Les moindres faits et gestes du studio sont scrutés, les bribes d’informations analysées, les leaks décortiqués… et pourtant le jeu ne nous avait rien donné de tangible depuis sont premier trailer, jusqu’à aujourd’hui. On a enfin de nouvelles officielles et elles risquent de refroidir les ardeurs des fans.

On l’attendait pour la fin de l’année 2025 sans plus de détail, le PDG de Take-Two semblait confiant quant à sa stratégie de ne dévoiler le jeu et les informations que peu avant la date de sortie du jeu, mais il faut croire que les plans ont changé. À la surprise générale, Rockstar vient de publier un bref communiqué dévoilant ce que tout le monde attendait : la date de sortie de GTA 6.

Oui, vous lisez bien, on sait enfin quand GTA 6 sortira, et ce n’est pas pour tout de suite. GTA 6 ne sortira finalement que le 26 mai 2026, loin de la fenêtre de sortie initialement prévue. Rockstar explique le report par une volonté de mettre le paquet dans le but de se surpasser.

« Nous sommes sincèrement navrés que ce soit plus tard que ce que vous attendiez. L’intérêt et l’attente autour de GTA ont été une véritable leçon d’humilité pour toute l’équipe. Nous souhaitons vous remercier pour votre soutien et votre patience pendant qu’on termine le jeu. Pour chaque nouvelle sortie, notre objectif a toujours été d’essayer de dépasser vos attentes, et GTA 6 ne fait pas exception. Nous espérons que vous comprendrez que nous ayons besoin de plus de temps pour apporter le niveau de qualité que vous attendez et méritez. »

Les mots sont dits, Rockstar veut prendre le temps de peaufiner son poulain jusqu’au bout. Pour rappel, le PDG de Take-Two n’a eu de cesse de répéter que Rockstar visait la perfection et que GTA 6 marquerait l’histoire du jeu vidéo. De belles paroles qui semblent ici prendre tout leur sens. Il va donc falloir prendre votre mal en patience encore un bon moment. GTA 6 va peut-être prendre du retard, mais il pourrait bien se montrer dans les mois qui viennent. Wait and see comme on dit.