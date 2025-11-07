Le couperet est tombé. Il fallait s’y attendre, mais cette fois, c’est officiel : GTA 6 ne paraîtra pas le 26 mai 2026 comme initialement prévu. Rockstar Games repousse une nouvelle fois la sortie de son titre phare.

Le scénario se répète pour Rockstar Games. De nombreux joueurs s’attendaient à ce que GTA 6 connaisse le même sort que Red Dead Redemption 2, dont la sortie avait été repoussée à deux reprises. Si Strauss Zelnick, grand patron de Take-Two Interactive, affichait jusqu’ici sa confiance presque inébranlable, le studio a finalement choisi de s’accorder davantage de temps.

Alors qu’une trentaine d’employés manifestent devant les locaux de Rockstar Games, la branche américaine du studio est venue confirmer les craintes des joueurs les plus impatients. GTA 6 est une nouvelle fois repoussé. Initialement attendu pour l’automne 2025, puis au 26 mai 2026, le jeu en monde ouvert sortira finalement le 19 novembre 2026. Rockstar invoque son perfectionnisme, affirmant que plusieurs mois de développement supplémentaires sont nécessaires pour offrir aux joueurs « le jeu avec le niveau de finition qu’ils attendent et méritent », selon le communiqué officiel partagé dans la nuit du 6 novembre 2025.

« Nous sommes désolés d'ajouter encore un peu plus de temps à ce qui a déjà été une longue attente », écrit Rockstar Games sur ses réseaux sociaux. « Nous vous remercions encore pour votre patience et votre soutien. Si l’attente est encore un peu plus longue, nous avons extrêmement hâte que les joueurs découvrent l'État tentaculaire de Leonida et qu’ils retrouvent la Vice City moderne. » La nouvelle du report de GTA 6 est tombée à l’occasion de la présentation des derniers résultats financiers de Take-Two, la maison mère de Rockstar Games. À la clôture de Wall Street, le titre du groupe américain a reculé de 8 %.

Un contexte tendu pour Rockstar Games

Au total, GTA 6 accusera donc un près d’un an de retard. Si la déception est grande du côté des joueurs, c’est surtout l’industrie tout entière qui risque d’être secouée. Le report du blockbuster redistribue les cartes pour de nombreux studios, contraints de revoir leurs calendriers afin d’éviter une sortie trop proche du mastodonte. Cette annonce intervient également dans un contexte déjà tendu pour Rockstar Games, accusé d’avoir licencié plus de trente employés qui tentaient de se syndicaliser. Le studio s’est défendu en affirmant que les personnes concernées avaient fait fuiter des informations confidentielles, qui n'ont visiblement jamais ébruitées. Des accusations que les intéressés contestent fermement et font valoir en manifestant devant les studios.

Source : Rockstar