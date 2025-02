GTA 6 refait parler de lui et plus précisément de sa date de sortie. Pas de place au doute cette fois, puisque c'est la maison mère qui a pris la parole. Difficile de faire plus officielle pour le coup.

2025 va être une année particulièrement riche en nouvelles sorties et surtout en gros jeux très attendus. On aura par exemple le droit à Monster Hunter Wilds, Borderlands 4, Ghost of Yotei ou encore Assassin’s Creed Shadows… bien évidemment le clou du spectacle c’est GTA 6, annoncé depuis plus d’un an. Malheureusement on le sait, dernièrement, l’industrie est excessivement volatile. Les licenciements sont légion, les jeux sont annulés et les grosses sorties sont souvent reportées. Alors quand des titres XXL sont extrêmement ambitieux comme GTA 6 reste parfaitement silencieux, ce sont les fans qui cogitent, et parfois, des bruits de couloir viennent jeter de l’huile sur le feu. Est-ce que GTA 6 sortira, ou pas en fin d’année ? On a enfin une mise à jour officielle de la situation.

S’il n’a jamais eu de date de sortie officielle, GTA 6 nous a rapidement donné une large fenêtre : automne 2025. C’est encore loin, ce qui laisse le temps au jeu de se peaufiner. On nous promet depuis des mois un jeu réaliste, un studio qui cherche la perfection, quelque chose de jamais vu au point de créer un nouveau standard.

Juste avant le prochain appel aux résultats de la société, GTA 6 a une fois de plus été mentionné. Le PDG de Take-Two Strauss Zelnick s'est entretenu avec nos camarades d'IGN et a remis GTA 6 sur le devant de la scène en affirmant que « le jeu est extrêmement attendu par les joueurs, mais aussi en interne. On sait que Rockstar recherche la perfection ». La maison mère met beaucoup d’espoir sur son poulain, mais le PDG tempère un peu, comme pour ne pas s’attirer le mauvais œil. « J’aime dire que l’arrogance est l’ennemi du succès continu. Nous avançons effrayés en regardant derrière nous, et la concurrence est rude. Mais tout le monde est extrêmement excité » déclare-t-il.

Il mentionne également, et surtout, la sortie du jeu et son état actuel et s’avère plus posé que d’habitude à ce sujet. Il confirme bien que GTA 6 sortira pour automne 2025, sans nous donner davantage de détail, mais il ne s’enflamme pas : « Il y a toujours un risque de dérapage et je pense que dès qu’on dit des choses comme « absolument », on porte la poisse » mais « la société est confiante pour l’automne 2025».

Le jeu devrait se dévoiler dans les prochains mois

Les plans n’ont donc pas changé depuis l’annonce, quoi qu’en disent certaines rumeurs. Pour Take-Two, GTA 6 sera bien là en fin d’année, sous réserve que tout se déroule normalement. Rockstar de son côté reste parfaitement muet pour le moment, mais si le jeu arrive vraiment pour cet automne, nul doute que l’on ne tardera pas à avoir de ses nouvelles dans les mois qui viennent. On peut éventuellement surveiller de très près les gros évènement de l'année comme le Summer Games Fest, mais qu'on se le dise, il y a fort à parier que Rockstar créera l'évènement tout seul comme un grand. On gardera l'oeil ouvert.

Source : IGN