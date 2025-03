L’attente autour de GTA 6 commence à peser. Et certains fans n’en peuvent plus d’attendre. Alors, à défaut d’avoir le jeu entre les mains, un moddeur a décidé de créer sa propre version de la carte de GTA 6 dans GTA 5. Oui, vous avez bien lu : cette interprétation maison est déjà disponible, et vous pouvez même l’essayer dès maintenant.

Une carte inspirée du trailer officiel de GTA 6

C’est le créateur Dark Space qui est à l’origine de ce projet. En se basant sur les images aperçues dans le tout premier trailer de GTA 6, il a conçu une carte sur mesure. On y retrouve des plages de sable blanc, des villas en bord de mer, mais aussi des zones rurales et des marécages, typiques de la Floride. Bien sûr, ce n’est pas une reproduction officielle, et le moddeur le précise lui-même. Il s’agit simplement d’une vision personnelle, imaginée à partir des quelques indices déjà dévoilés.

Ne vous attendez pas à une carte ultra détaillée. Pour le moment, l’environnement reste basique. Il n’y a ni circulation, ni piétons. Beaucoup d’éléments sont issus directement des ressources de GTA 5. Pourtant, cette version permet déjà de se faire une idée de l’échelle du futur GTA 6. Et c’est plutôt bluffant.

Des clins d'œil à Miami et à la culture locale

Pour renforcer l’immersion, Dark Space a ajouté quelques éléments amusants. On y trouve des panneaux publicitaires originaux, des références à la scène artistique de Miami où se déroule GTA 6, et même quelques détails insolites inspirés de la vie réelle. De quoi donner un peu plus de personnalité à cette carte expérimentale.

Le mod n’est pas disponible sur les plateformes classiques. Si vous voulez y accéder, il faut passer par le serveur Discord de Dark Space. Le projet est jouable aussi bien en solo qu’avec FiveM, la célèbre plateforme multijoueur dédiée aux mods GTA.

Même si ce n’est qu’un projet amateur, cette carte fait parler d’elle. Elle montre à quel point la communauté est prête à tout pour explorer l’univers de GTA 6 avant l’heure. Et avec l’arrivée prochaine d’un outil de modding officiel pour la version PC, d’autres créations du genre pourraient rapidement suivre.

Source : Dark Space