Si tous les regards sont actuellement tournés vers les Game Awards 2025, qui représentent chaque année la cérémonie gaming la plus populaire du milieu, cela ne veut pas dire pour autant qu’ils sont les seuls. La semaine dernière se tenaient par exemple les Golden Joystick Awards, prestigieuse cérémonie britannique organisée par GamesRadar+, qui a notamment permis à Clair Obscur Expedition 33 de repartir avec son premier GOTY. Mais le RPG de Sandfall Interactive n’est pas le seul jeu à avoir brillé ce soir-là. GTA 6 était lui aussi de la partie.

GTA 6 partage déjà un record avec Cyberpunk 2077

En effet, le jeu de Rockstar Games a beau avoir été reporté de plusieurs mois supplémentaires il y a peu, cela ne l’empêche absolument pas de rester le jeu le plus attendu de 2026, et même sans aucun doute de l’histoire du jeu vidéo. C’est donc sans aucune surprise que GTA 6 est reparti des Golden Joystick Awards 2025 avec le prix du « Jeu le plus attendu » pour la deuxième année consécutive. Un prix qu’il a remporté face à des titres comme The Witcher 4, Resident Evil Requiem, 007 First Light, Intergalactic: The Heretic Prophet ou encore Kingdom Hearts 4.

Et le fait est que grâce à cela, GTA 6 s’inscrit déjà dans les traces de deux des jeux les plus populaires de ces dernières années : The Witcher 3 et Cyberpunk 2077. Car oui, à ce jour, les deux RPG de CD Projekt RED sont les seuls titres à avoir obtenu le prix du « Jeu le plus attendu » deux années de suite lors des Golden Joystick Awards, en 2013/2014 pour le premier, et en 2018/2019 pour le second. En espérant, néanmoins, que GTA 6 connaisse à l’arrivée un lancement moins mouvementé que ces derniers, et surtout que Cyberpunk 2077.

Mais les choses ne s’arrêtent pas là. Car même sans être sorti, GTA 6 semble déjà voué à accumuler les récompenses. Ainsi, au cours de cette soirée, le futur successeur de GTA 5 a également eu droit à un deuxième prix, à savoir celui du « Meilleur trailer » pour sa dernière bande-annonce diffusée au mois de mai. De quoi lui permettre de voler la vedette à des titres comme Battlefield 6, Rhythm Doctor, The Expanse: Osiris Reborn, Romeo is a Dead Man et Kingdom Come Deliverance 2, tous en lice dans cette catégorie.

Bientôt la double aux Game Awards ?

Bref, autant dire que cela donne déjà le ton pour GTA 6 qui, comme tout le monde s’y attend, risque de tout pulvériser sur son passage. D’autant que ce succès risque bien de ne pas se limiter aux Golden Joystick Awards. Rappelons en effet que le titre de Rockstar est également nommé dans la même catégorie aux Game Awards 2025, en sachant qu’il l’était déjà en 2024 et qu’il en était ressorti vainqueur. De fait, cela pourrait alors faire de GTA 6 le premier jeu à remporter deux fois ce prix au sein des deux cérémonies. Réponse le 11 décembre prochain.

Source : Golden Joystick Awards