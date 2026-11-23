GTA 6 a mis la barre très haut dans le domaine des mondes ouverts, mais Cyberpunk 2 entend bien se démarquer à sa façon dans le domaine, à en croire son directeur créatif.

Avec ses 8 ans de développement, un budget estimé à plus d'un milliard de dollars et des milliers de personnes ayant travaillé dessus, GTA 6 est un véritable monstre largement au-dessus de la plupart des autres produits de l'industrie vidéoludique. À tel point qu'il est désormais pratiquement impossible de rivaliser avec lui s'agissant de représenter un monde ouvert aussi crédible et dense. Igor Sarzynski, directeur créatif de Cyberpunk 2, a notamment évoqué cet état de fait s'agissant du prochain « concurrent » futuriste du titre de Rockstar, avec visiblement des objectifs bien précis en tête pour arriver à se démarquer.

Le directeur créatif de Cyberpunk 2 rejoint le cortège de louanges à l'égard de GTA 6

Quelques jours seulement après sa sortie, GTA 6 s'est bien révélé être le séisme historique auquel on s'attendait, avec pléthore de records sidérants établis, comme le fait qu'il s'agit de l'un des jeux les mieux notés de tous les temps à côté notamment de légendes comme Ocarina of Time, ou plus de 30 millions de précommandes, du jamais vu. Outre les critiques et les joueurs, les développeurs d'autres studios réputés n'ont également pas tari d'éloges à l'égard du monstre de Rockstar.

Parmi eux, Igor Sarzynski, directeur créatif de Cyberpunk 2, qui a déclaré sans détour sur Bluesky : « GTA 6 a créé une forme de dépression auprès des développeurs de jeux en monde ouvert, c'est un fait. C'est probablement la plus grande réussite artistique de l'histoire en terme d'échelle, de densité et de cohérence. C'est juste un miracle créatif et technologique ». Avec un peu d'humour, il a ajouté : « On annule Cyberpunk 2, je vais juste balayer des feuilles d'automne dans mon jardin maintenant ».

© CD Projekt RED

Que compte faire Cyberpunk 2 pour se différencier du monde ouvert de Grand Theft Auto 6 ?

Dans un second post, Igor Sarzynski a en effet teasé que CD Projekt RED ne compte pas se laisser démonter par l'exploit créatif et technique de GTA 6 et s'en démarquer avec notamment Cyberpunk 2, qui à bien des égards se présente comme une alternative intéressante, avec un twist futuriste, à l'État de Leonida moderne dépeint par Rockstar.

Il avait en tout cas ceci à dire sur le sujet : « Plus sérieusement, je pense qu'on travaille sur quelque chose de notre propre cru, avec une saveur unique et différente. GTA 6 est clairement impressionnant à la manière de toute forme d'art, il étant le champ des possibles, une vision captivante exécutée à la perfection ».

Six ans plus tôt, Cyberpunk 2077 avait, malgré ses problèmes de lancement, impressionné par sa ville crédible, immersive, le tout dans un RPG à la première personne bluffant techniquement. Avec plus d'expérience, de moyens et des technologies modernes, on surveille donc Cyberpunk 2 au tournant pour voir ce qu'il peut faire de différent par rapport à GTA 6, notamment grâce à son univers futuriste et une histoire dont CD Projekt RED a bien le secret.

Il va cependant falloir attendre plusieurs années avant d'en voir la couleur, et se préparer à une échelle fatalement moins gargantuesque que le titanesque dernier titre de Rockstar.

Source : Igor Sarzynski sur Bluesky