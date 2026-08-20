Les leaks de GTA 6 n'en finissent plus et on commence enfin à comprendre pourquoi. Le groupe de leakers a fait comprendre qu'il avait directement accès à une version du jeu.

Jason va en avoir du boulot pour colmater toutes ces fuites. Le groupe de hackers Cyberleek a fait comprendre dans une de ses dernières vidéo issues de GTA 6 qu'il détient une build du jeu. Différents médias et insiders tentent de recouper les informations pour comprendre de quoi il retourne avec ces leaks.

Une version jouable de GTA 6 dans la nature selon les leaks

Plus rien ne semble pouvoir arrêter les vidéos de GTA 6 de leaker. Le groupe CYBERLEEK, qui partage illégalement des extraits de gameplay depuis hier, vient potentiellement de prouver ce que Rockstar Games pouvait redouter de pire. Dans un des derniers leaks, on peut voir le personnage de Jason tirer sur un mur à répétition pour écrire le mot « LEEK ». Cette liberté d'action vient prouver que les hackeurs ont accès à une build du jeu, soit une version jouable.

Après investigation, l'insider bien connu NateTheHate rapporte sur un forum de ResetEra que cette build ne serait pas la version la plus récente du jeu, mais pas loin. En effet, selon lui, « les extraits qui ont leaké dateraient d'un an au moins ». Le grand public aurait donc accès à une version de GTA 6 tel que le jeu était en 2025 au plus tôt.

La surprise gâchée avant la présentation du 27 août ?

Bien que Rockstar Games fasse tout pour retirer les vidéos partagées en ligne, le cauchemar ne semble pas près de s'arrêter. Le groupe CYBERLEEK continue ses menaces et y va même crescendo. Un message sur les réseaux sociaux suggère qu'il connaît la fin de GTA 6. Nous ne serions donc pas à l'abri de nouveaux leaks dans les prochains jours, si ce ne sont les prochaines heures.

Tout cela intervient qui plus est alors qu'une présentation longue de GTA 6 doit avoir lieu d'ici à une semaine. Pour rappel, Rockstar Games a donné rendez-vous à toute sa communauté jeudi prochain, laissant entendre que nous aurons droit à un aperçu au-delà des attentes pour son prochain blockbuster. A priori, dès lors que les leaks proviennent d'une build et non d'un trailer préparé en amont, la surprise devrait être entière pour ce grand événement. Si vous comptez échapper aux leaks et attendre le jour J, voici les dates, horaires et plateformes en France :

27 août 2026 , à 21 heures sur Netflix

, à 21 heures sur Netflix 28 août 2026, à 3 heures du matin sur YouTube et le site officiel de GTA 6