Avec l'ouverture officielle des précommandes de GTA 6, Rockstar Games en a profité pour dévoiler de grosses surprises pour les fans du cultissime Vice City.

En attendant fébrilement sa sortie le 19 novembre 2026 sur PS5 et Xbox Series, GTA 6 fait officiellement monter l'engouement avec une campagne marketing désormais bel et bien lancée. Alors que le titre va nous ramener dans une version moderne de Vice City, Rockstar Games a tiré sur la fibre nostalgique des fans en intégrant différentes références au jeu éponyme dans les contenus de l'Édition Ultime ou les bonus de précommande de son prochain rouleau compresseur.

GTA 6 et sa vision de Vice City entre tradition et modernité

13 ans après un GTA 5 qui reste l'un des jeux les plus vendus de l'histoire, la sortie prochaine de GTA 6 revêt une importance particulière. D'aucuns diraient qu'il s'agit de l'événement culturel le plus attendu de tous les temps. Qu'il attire des nouveaux venus comme des fans de longue date de la prestigieuse franchise, Rockstar Games a multiplié les offres visant à donner envie aux joueurs de précommander le jeu, voire même de débourser 100 euros pour une Édition Ultime offrant un accès exclusif à certaines activités et fonctionnalités... le tout cependant sans version physique, en tout cas au lancement.

Quoi qu'il en soit, certains desdits contenus additionnels de GTA 6 ont pour vocation de faire des appels du pied évident aux fans de Vice City, puisque ce nouvel épisode nous permettra enfin d'y retourner, 24 ans après la sortie des aventures de Tommy Vercetti. Cela prendra notamment la forme du pack de bonus de précommandes Vintage Vice City, qui à condition d'acheter le jeu d'ici au 20 novembre 2026, comprend :

La voiture '55 Vapid Stanier et le garage pour la personnaliser

et le pour la personnaliser Des tenus et coupes de cheveux typées années 80 pour Jason et Lucia , dont une rappelant la tenue boîte de nuit de Tommy pour Jason

, dont une rappelant la tenue boîte de nuit de Tommy pour Jason Skin d'armes rappelant le motif de la chemise hawaïenne de Tommy

Enfin, l'Édition Ultime de GTA 6 comprend également des clins d'œil évidents à Vice City, avec en l'occurrence les revolvers Hawk et Little Morgan, qui arborent également les palmiers iconiques de la chemise de Tommy.







© Rockstar Games

Source : Site officiel de GTA 6