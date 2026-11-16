Pour célébrer sa sortie imminente, GTA 6 va s'inspirer de la plupart des autres jeux et offrir un tas de contenus gratuits qui ont leaké avant l'heure.

Il va sans dire que la sortie de GTA 6 ce 19 novembre 2026 sur PS5 et Xbox Series va être un événement majeur de cette fin 2026, voire de ces dernières années, tant dans la sphère vidéoludique qu'en dehors. Outre des millions de joueurs qui vont déferler sur l'État de Leonida, d'autres, notamment ceux ne disposant pas des consoles correspondantes, vont sûrement se rassembler devant un stream pour voir ce que vaut le prochain titre de Rockstar. Et, bien évidemment, une campagne Twitch Drops avec des contenus gratuits offerts va encourager cela, comme un leak l'a dévoilé avant le Jour-J.

Quels sont les contenus gratuits GTA 6 offerts par la campagne Twitch Drops leakée ?

Comme d'autres jeux avant lui, GTA 6 va en effet fêter son lancement notamment sur Twitch avec une campagne de Drops à récupérer. En l'occurrence, la campagne qui nous intéresse aura cours du 18 (pour coller aux joueurs qui lanceront le jeu en avance grâce à l'astuce de l'horaire néo-zélandais) au 30 novembre 2026, et invite une fois encore à regarder un streamer pendant un laps de temps donné, ou en l'occurrence en offrant un abonnement à un créateur de contenu.

Attention toutefois, ces Twitch Drops en lien avec GTA 6 ne donnent malheureusement aucun objet en jeu. Les 13 récompenses qui ont leaké sont en effet exclusivement des badges et des émotes à afficher sur Twitch, dans le chat de vos streamers favoris.

Voici les modalités pour récupérer les différents contenus gratuits proposés :

Coffres quotidiens (GTA DVD Chest)

Rendez-vous sur une chaîne participante en live via la catégorie GTA 6 sur Twitch ;

Regardez le stream pendant 60 minutes par jour, sur 6 jours différents, et récupérez un badge chaque jour : Purple Chain, Bronze Chain, Silver Chain, Gold Chain, Diamond Chain et Miami Chain.

Abonnements (Sub Drops)

Achetez un nouvel abonnement récurrent ou un abonnement cadeau sur une chaîne participante pour débloquer un badge et un émote aux couleurs de GTA 6. Chaque abonnement ne débloque donc qu'un badge et un émote : il faudra vraisemblablement trois abonnements pour obtenir les six Sub Drops ;

Badges à la clé : Welcome 2 Miami , Scored Big et Bleed Miami ;

, et ; Emotes à la clé : BustedPlz , DinoBusted et SabaBusted ;

, et ; Les abonnements Prime ne sont pas pris en compte.

Récompense finale

Collectez les 12 récompenses précédentes pour débloquer le badge Golden Iguana.

Comment récupérer les Twitch Drops obtenus ?

Une fois le temps de visionnage atteint ou les abonnements achetés pour obtenir tous les Twitch Drops de la campagne, il ne reste donc plus qu'à réclamer vos récompenses. Rien de compliqué, et inutile de rester les yeux rivés sur l'écran : un stream qui tourne en fond, son coupé, fait parfaitement l'affaire. Voici la marche à suivre pour récupérer les Twitch Drops de GTA 6 :

Connectez-vous à votre compte Twitch (un compte est indispensable pour cumuler du temps de visionnage) ;

À partir du 18 novembre, ouvrez un live de la catégorie GTA 6 participant à la campagne ;

Regardez au moins 60 minutes par jour sur 6 jours : pensez à commencer au plus tard le 24 novembre pour boucler les six jours avant la fin de l'opération ;

pour boucler les six jours avant la fin de l'opération ; Suivez votre progression et réclamez vos badges et émotes depuis l'inventaire des Drops Twitch ;

La liaison de vos comptes Twitch et Rockstar Games est facultative pour cette campagne. Si vous souhaitez tout de même le faire, rendez-vous sur le site de Rockstar Games, puis dans Compte > Paramètres > Comptes liés, et autorisez la connexion avec Twitch.

À noter : sans abonnement payant, il est impossible de compléter la collection et d'obtenir le badge GTA 6 Golden Iguana, puisque les Sub Drops comptent parmi les 12 récompenses requises.

Source : Twitch