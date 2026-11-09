Alors que la sortie de GTA 6 approche enfin, voici comment éviter de vous faire spoiler massivement autour du nouveau titre ultra attendu de Rockstar Games.

13 ans après GTA 5, on s'apprête enfin ce 19 novembre sur PS5 et Xbox Series avec GTA 6 à retourner à Vice City 24 ans après l'épisode qui lui a donné naissance à la sauce années 80, pour voir comment s'en sort cette version fictive de Miami à une époque moderne. Pour ce nouveau tour de piste dans l'État de Leonida, nous allons l'explorer en compagnie de Lucia et Jason au sein d'une toute nouvelle histoire, avec ce qui se présente sous tous rapports comme le jeu ultime de Rockstar Games. Histoire d'éviter tout spoiler intempestif pour profiter au mieux de l'un des jeux les plus attendus de ces dernières années, qui va fatalement beaucoup faire parler de lui, voici quelques précautions à prendre.

Les leaks et spoilers de GTA 6 sont déjà là depuis des années, mais le plus gros est encore à venir

Cela fait déjà depuis plusieurs années que GTA 6 et Rockstar ont malheureusement fait les frais de l'énorme attente autour du titre avec plusieurs hacks massifs qui ont entraîné des leaks très dommageables pour le jeu et ses développeurs. Depuis quelques mois, c'est le groupe Cyberleek qui fait transpirer à grosses gouttes le studio écossais en leakant du gameplay, et en affirmant posséder une version complètement jouable du début à la fin de GTA 6, qu'il pourrait soit-disant partager à tout moment si Rockstar et Take-Two ne répondent pas à ses exigences.

À ce titre, méfiez-vous fortement des personnes prétendant connaître « la fin complète » du jeu ou posséder une version piratée téléchargeable, qui pourrait être une énorme arnaque, voire pire un fichier infecté par un dangereux virus.

Au-delà des menaces de Cyberleek, des leaks et spoilers de GTA 6 provenant d'autres sources risquent de continuer d'affluer d'ici à sa sortie ce 19 novembre 2026 sur PS5 et Xbox Series. Il apparaît donc urgent de se prémunir de tout cela autant que possible si vous souhaitez découvrir l'aventure de Lucia et Jason dans l'État de Leonida tranquillement et vous garder l'effet de surprise sur leur histoire ou des nouveautés jusqu'alors gardées secrètes.

La chose est d'autant plus importante pour les joueurs PC, qui devront encore plus ronger leur frein pour jouer à GTA 6, malgré plusieurs rumeurs laissant entendre qu'un portage PC du jeu pourrait arriver dans les prochains mois, au lieu d'un an et plus comme ce fut le cas pour les précédents jeux de Rockstar.

© Rockstar Games

Comment éviter les spoilers sur les réseaux sociaux ?

Afin d'éviter les spoilers autour de GTA 6, la méthode la plus efficace reste de masquer les mots-clés liés à l'histoire du jeu, jusqu'à ce que vous ayez vu le générique de fin. Pensez à ajouter chaque terme dans ses deux variantes, « GTA 6 » et « GTA VI », en anglais comme en français. À noter qu'en général la plupart des leaks circulent d'abord en anglais.

Voici quelques idées de mots-clés à masquer, en anglais et leur équivalent en français, en plus du nom du jeu dans les deux déclinaisons indiquées ci-dessus :

Les mots-clés en lien avec la fin comme : ending, true ending, secret ending, ending explained, ending leaked

Les mots-clés en lien avec des spoilers sur l'histoire comme : spoilers story, story leak, plot-twist, final mission, final cutscene, etc.

Mots-clés liés à Jason et Lucia comme : jason/lucia death, dies, scene, betrayal et équivalents

Mots-clés en lien avec le gameplay comme : gameplay mechanics, features, etc.

Pour masquer ces mots et éviter les spoilers autour de GTA 6 sur X.com, voici la marche à suivre :

Ouvrez « Paramètres et confidentialité ». Allez dans « Confidentialité et sécurité ». Rendez-vous dans « Masquer et bloquer », puis « Mots masqués ». Appuyez sur « + » et ajoutez chaque mot-clé, en choisissant une durée « Jusqu'à ce que vous le réactiviez ».

Quant à TikTok, voici la marche à suivre pour éviter les spoilers autour de GTA 6 :

Dans l'application, appuyez sur votre profil, en bas de l'écran. Appuyez sur le menu (trois traits) en haut, puis sur « Paramètres et confidentialité ». Appuyez sur « Préférences de contenu ». Allez dans « Filtrer des mots-clés ». Ajoutez les mots-clés à filtrer.

Sur Reddit et YouTube, où le filtrage par mot-clé est plus limité, le plus sûr est de mettre en sourdine les communautés dédiées à GTA 6 et d'éviter les vidéos aux titres et miniatures accrocheurs jusqu'à la fin de votre partie.