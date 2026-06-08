En attendant de savoir si un Nintendo Direct viendra se joindre à la fête au cours de la semaine à venir, nous pouvons le dire : le gros du Summer Game Fest 2026 est terminé. Et entre le State of Play, la conférence de Geoff Keighley et le Xbox Games Showcase notamment, il nous aura offert son lot de belles annonces et de dates de sortie. Des dates de sortie qui, pour la plupart, ont décidé d’esquiver le rouleau compresseur GTA 6 en s’agglutinant sur la période septembre / début octobre, même si deux jeux ont tout de même décidé d’aller confronter Rockstar Games plus frontalement.

Atari n’a pas peur de GTA 6, et il nous le prouve par deux fois

Car oui, tous les studios n’ont pas forcément peur de l’aura de GTA 6, et ils nous le prouvent en se positionnant une poignée de jours avant la sortie de ce dernier. Cela commencera alors par Pipeworks Studios, qui ramènera le célèbre Godzilla dans l’arène avec Godzilla: Destroy All Monsters Melee Remastered, un jeu de combat kaiju à venir le 3 novembre 2026. Au programme de celui-ci : une sélection de 12 kaiju à incarner au sein de 8 arènes, où il sera possible de se taper dessus en coop local ou via un nouveau mode en ligne dans des combats spectaculaires.

« Les graphismes du jeu ont été entièrement remastérisés pour améliorer l’expérience cinématique d’origine » prévient alors le futur concurrent de GTA 6, qui entend bien compter sur ses améliorations de gameplay et ses nouveaux contenus pour séduire les fans de Godzilla comme du jeu d’Atari original. Et il ne sera pas seul. Plus valeureux encore, Digital Eclipse débarquera avec Barbie Rewind dès le 12 novembre, avec pour objectif de séduire tous les fans de Barbie dans un jeu créatif où l’objectif sera de décorer la Maison de rêve sur plusieurs décennies emblématiques.

Car plus qu’un simple jeu, Barbie Rewind sera surtout une compilation de 16 titres sortis entre 1991 et 2007, parmi lesquels Barbie: Vacation Adventure, qui n’avait jamais été commercialisé auparavant. « Ta meilleure amie Barbie t’invite à entrer dans son monde et te confie la tâche de redécorer sa Maison de rêve selon ton propre style à l’aide d’objets issus de plus de 65 ans d’histoire de Barbie » nous apprend alors le studio de ce futur titre, lui aussi édité par Atari. Un éditeur qui, on peut le dire, n’a décidément pas froid aux yeux pour se positionner à deux reprises face à GTA 6.

Les internautes réagissent avec humour

Et cela, les internautes ne manquent pas de le souligner sur les réseaux sociaux. « Godzilla a plus de cou*lles que Fable », s’amuse par exemple l’un d’eux sur X en référence au report du titre du Playground Games, qui a récemment décalé sa sortie au 23 février 2027. « Sortir le même mois que GTA 6 est sans aucun doute une décision audacieuse », assure un autre. « Godzilla dansant sur la tombe de GTA 6 quand il l’aura détruit », écrit enfin un troisième dans un tweet accompagné d’un gif amusant. Bref, comme d’habitude, les joueurs ne manquent pas d’humour.

Sources : Atari, X