Les experts de Digital Foundry ont analysé au crible GTA 6 sur PS5 et PS5 Pro, et voici un premier comparatif pour voir ce que vaut la claque technique de Rockstar sur les deux modèles.

À quelques heures du lancement officiel de GTA 6 sur PS5 et Xbox Series X|S ce 19 novembre 2026, le titre le plus attendu de la décennie n'en finit plus de faire parler de lui. Après des notes presque parfaites dans la presse, place désormais à la technique. Depuis des mois, une question taraude les joueurs : le jeu de Rockstar allait-il tenir la route sur les consoles actuelles, ou fallait-il s'attendre à un lancement chaotique ? Les experts de Digital Foundry ont passé plus de 50 heures sur la version finale du jeu, sur PS5 « fat » comme sur PS5 Pro, et livrent des conclusions tout aussi dithyrambiques, tout en soulignant forcément le compromis au niveau des performances.

Que vaut GTA 6 au niveau des performances sur PS5 et PS5 Pro ?

On en a eu la confirmation quelques jours avant sa sortie : Rockstar a fait le choix de limiter le framerate de GTA 6 à 30 images par seconde sur toutes les consoles, PS5 Pro inclus. Aucun mode Performance à 60 fps n'est proposé au lancement. Digital Foundry l'explique depuis longtemps : la simulation ultra-dense de l'État de Leonida (trafic, foule, physique) est limitée par le processeur des consoles, et non par leur puce graphique. Le GPU musclé de la PS5 Pro ne change donc rien à ce plafond. Restait cependant à savoir si le titre pouvait tenir cette cible de 30 fps.

Une version PS5 Pro vraiment supérieure, malgré des concessions ?

Sur PS5 Pro, la réponse est oui. Digital Foundry la décrit comme « de loin la meilleure façon de jouer » à GTA 6. Le jeu y afficherait notamment des 30 fps quasi parfaits, avec un frame pacing irréprochable et des cinématiques fluides. Sur plus de 50 heures de jeu, les analystes n'ont relevé aucune chute en exploration ou en conduite classique et y ont encensé une claque technique et même « une prouesse qui redéfinit une génération de consoles ». Même dans le pire scénario testé, soit un déluge d'explosions au lance-grenades en pleine rue, la console ne descend que brièvement à 24 fps avant de récupérer aussitôt.

Une version PS5 « fat » à la peine ?

La PS5 « fat » s'en sortirait quant à elle moins bien, et qui plus est sans Ray Tracing, faute des composants adéquats. Si GTA 6 s'y approche globalement des 30 fps, de petites baisses surviennent régulièrement en jeu normal, notamment en ville et dans le trafic dense. Digital Foundry les juge très mineures, tout en reconnaissant qu'elles se ressentent manette en main. Dans le même scénario d'explosions en chaîne, le framerate tombe à 23 fps et y reste tant que le joueur ne quitte pas la zone. Les analystes précisent qu'il s'agit d'un cas extrême, pas de l'expérience moyenne. Mais si votre amusement dans un GTA consiste à tout faire sauter, attendez-vous à ce genre de ralentissements.

Quelle qualité d'image et résolution pour GTA 6 sur les deux modèles ?

Côté image, les deux machines semblent rendre GTA 6 en 1440p en interne. Toute la différence se joue sur la reconstruction. Sur PS5 Pro, le PSSR, l'upscaling par IA de Sony, produit une image qui passe de manière convaincante pour de la 4K native. Sur PS5 standard, l'upscaling spatial classique laisse une image plus douce, qui trahit clairement sa résolution de 1440p, surtout sur les détails lointains.

Au final, Digital Foundry qualifie les performances console de GTA 6 d'à la fois acceptables et un peu décevantes. Un verdict tempéré par l'ambition visuelle du jeu, qui rend le choix des 30 fps selon eux plus facile à pardonner. Pour les versions Xbox Series X et Series S, il faudra toutefois repasser plus tard, Digital Foundry n'ayant pas fourni d'analyse les concernant.

Source : Digital Foundry