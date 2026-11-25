Un peu moins d'une semaine après sa sortie, c'est l'heure du bilan : quelle version entre PS5 et Xbox Series de GTA 6 s'en sort le mieux ? Les experts de Digital Foundry ont tranché.

Une semaine après sa sortie sur PS5 et Xbox Series X|S, GTA 6 n'en finit plus de passer sur le banc d'essai. Après une première analyse consacrée aux PS5 et PS5 Pro, les experts de Digital Foundry ont enfin dressé un comparatif entre les versions Xbox Series X et PS5. Et le résultat a de quoi surprendre, quand on sait que Rockstar a signé un partenariat marketing avec Sony lui permettant de présenter la PS5 comme la meilleure plateforme pour découvrir Vice City.

GTA 6 sur PS5 et Xbox Series X : quelle console tient le mieux les 30 fps ?

Pour rappel, Rockstar a fait le choix de verrouiller GTA 6 à 30 images par seconde sur toutes les consoles, sans le moindre mode Performance. Dans la plupart des situations, la PS5 comme la Xbox Series X atteignent cette cible, ou n'en sont jamais très loin. Digital Foundry estime pourtant que le jeu marche sur un fil côté performances, et qu'il passe sous la barre des 30 fps plus souvent qu'on ne le voudrait.

La PS5 plus souvent à la peine que la Xbox Series X ?

C'est sur ce point que les deux machines se distinguent. En reproduisant plusieurs séquences de manière quasi identique sur les deux consoles, les analystes ont constaté que « la version PS5 semble substantiellement pire » et perd des images plus fréquemment que la Xbox Series X. Les écarts se font surtout sentir dans les passages qui posent déjà problème à GTA 6, à commencer par les déplacements rapides en véhicule à travers l'État de Leonida.

Pourquoi la Xbox Series X fait-elle mieux ?

L'explication avancée par Digital Foundry est simple : Rockstar a appliqué sur GTA 6 des réglages graphiques quasiment identiques sur les deux plateformes. Or, à niveau de détail égal, la Xbox Series X, plus puissante sur le papier côté GPU, est mieux armée pour encaisser la charge. La console de Microsoft souffre cela bien aussi de quelques ralentissements, et Digital Foundry insiste sur le fait que les différences restent mineures. Mais pour qui joue sur PS5 standard, ces petites chutes se ressentiront un peu plus souvent manette en main.

Graphismes : des versions PS5 et Xbox Series X presque jumelles ?

Au-delà des performances, difficile de départager visuellement les deux consoles. Comme pour la majorité des jeux de cette génération, Digital Foundry note que GTA 6 affiche un rendu quasiment identique sur PS5 et Xbox Series X, avec des réglages graphiques clés strictement alignés. Les deux machines partagent la même résolution, soit une image reconstruite à partir d'un rendu interne en 1440p, déjà relevé lors de l'analyse de la version PS5.

Dans le détail, la Xbox Series X grappille toutefois quelques points sur GTA 6 par rapport à la PS5. Digital Foundry a en effet repéré, dans certaines zones du jeu, de petites différences de résolution en sa faveur, ainsi que des visuels d'une qualité légèrement supérieure dans quelques scènes. Rien de spectaculaire, mais de quoi confirmer que la machine de Microsoft dispose d'un peu plus de marge que la PS5.

La version PS5 Pro de GTA 6 demeure la meilleure à l'heure actuelle

Si la PS5 standard s'incline face à la Xbox Series X, Sony garde malgré tout la couronne de la meilleure version de GTA 6 grâce à la PS5 Pro. Digital Foundry la considère de facto comme la meilleure façon de jouer au titre de Rockstar sur console, notamment grâce à une image qui se fait passer pour de la 4K et à des ombres en ray tracing, absentes de la PS5 standard et la technologie exclusive PSSR, qui assure de meilleures performances et une image plus fine, malgré un framerate également bloqué à 30 fps.

Source : Digital Foundry