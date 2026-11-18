Tic tac. Après plus d’une décennie d’attente, GTA 6 débarque officiellement dans quelques heures. Et sa sortie s’annonce aussi tonitruante que le dispositif marketing déployé par Rockstar. Miami aux couleurs de Vice City, une équipe de basket locale qui repart avec des PS5 Pro personnalisées, présentation sur Netflix, campagnes d’affichage mondiales à grande échelle… Il sera impossible d’échapper au phénomène de la décennie, dont l’engouement dépasse même la sphère du jeu vidéo. A tel point que certains joueurs seraient prêts à tout pour y jouer plus rapidement, quelques heures avant tout le monde. Justement, c’est officiellement possible. On vous explique comment jouer à GTA 6 dès ce mercredi 18 novembre à 12h, au lieu du 19 novembre à minuit.

GTA 6 sera officiellement disponible à minuit, heure locale, le 19 novembre 2026. C’est donc normalement à cette heure-là que les braqueurs en herbe français devraient pouvoir lancer le jeu. Mais grâce à l’astuce de la Nouvelle-Zélande, les plus impatients pourront donc y jouer dès le 18 novembre à midi. En effet, le pays a toujours la primeur des lancements grâce à son fuseau horaire, ce qui confère aux joueurs néo-zélandais un accès à l’ensemble des jeux numériques avant le reste du monde. Et comme pour toute autre production, ce sera également le cas pour GTA 6. Une astuce très popularisée permet ainsi de se caler sur la Nouvelle-Zélande pour jouer avant tout le monde, et Rockstar ne pénalisera visiblement pas ceux qui y auront recours pour Grand Theft Auto 6.

Si les joueurs PS5 Pro auront le droit à quelques exclusivités technologiques, les joueurs Xbox Series, eux, n’auront absolument aucun mal à jouer à GTA 6 avant tout le monde. La méthode de la Nouvelle-Zélande y est en effet beaucoup plus simple, sans risque, et sans besoin de créer un nouveau compte. Tout se fait sur votre profil habituel. En effet, Microsoft ne bloque en effet pas les comptes par région. Il vous suffit donc simplement de trifouiller les paramètres de la console pour jouer à GTA 6 sur Xbox Series dès le 18 novembre à midi. Voici la manipulation à faire :

Allez dans les Paramètres de la Xbox Series

Sélectionnez Système > Langue et emplacement

Changez votre région pour la Nouvelle-Zélande

Cliquez sur Redémarrer maintenant

Vous pourrez lancer GTA 6 le 18 novembre à 12h.



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Sur PS5 la technique est en revanche beaucoup plus contraignante, puisqu’elle implique d’acheter le jeu sur un autre compte. Il ne sera en effet pas possible d’utiliser l’astuce depuis son profil européen, il faudra impérativement en créer un néo-zélandais et acheter GTA 6 sur le PS Store local pour en profiter. Il est tout à fait possible de le récupérer à prix abordable en passant par la vente de cartes PSN en ligne. L’autre désavantage, c’est que, même si vous mettez votre nouveau compte en principal sur votre PS5, ce qui permet d’y jouer depuis votre compte européen, GTA 6 ne se débloquera qu’à minuit, heure française. Vous ne pourrez alors réellement jouer avant tout le monde qu’en commençant votre partie sur votre compte néo-zélandais. Forcément c’est moins pratique. Mais si vous êtes vraiment impatient, voici comment profiter de l’astuce pour jouer à GTA 6 en avance sur PS5 :