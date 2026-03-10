Tandis que les joueurs attendent avec impatience des nouvelles de GTA 6 de la part de Rockstar Games, une information des plus inquiétantes a fait surface sur la toile.

En tant que jeu le plus attendu de la décennie, voire même de l’histoire, GTA 6 se retrouve sans surprise au cœur de toutes les attentions. En effet, nombreux sont les fans qui brûlent d’impatience à l’idée de pouvoir enfin poser les mains dessus, ou même plus simplement à l’idée d’en savoir plus à son sujet. Ce qui donne parfois lieu à des comportements inappropriés, comme lorsque l’un d’eux a piraté Rockstar Games en 2022 pour faire fuiter de nombreuses images et informations. Il se pourrait toutefois que cette sombre affaire aille bien au-delà de ce que l'on pensait.

Le code source de GTA 6 serait actuellement dans la nature

C’est en tout cas ce que nous apprend Videotechuk_, membre bien connu de la communauté Rockstar, dans un tweet publié il y a maintenant deux jours. D’après ses informations, une conversation WhatsApp impliquant Arion Kurtaj, l’adolescent à l’origine du piratage de GTA 6, aurait commencé à faire le tour des réseaux sociaux et indiquerait qu’au-delà même de toutes les informations déjà révélées autour du titre, ce serait carrément tout son code source qui serait aujourd’hui entre les mains d’une personne tierce dans le monde.

Le leakeur, qui aurait visiblement réussi à obtenir un téléphone depuis sa prison, aurait d’ailleurs partagé sa surprise quant au fait que le code n’ait toujours pas leaké à ce jour. Ce qui, cela va sans dire, serait alors une véritable catastrophe pour GTA 6 comme pour Rockstar si cela devait se produire. Car en plus de représenter un risque majeur de spoilers pour l’ensemble des fans du monde entier, cela pourrait permettre à davantage de pirates informatiques et de moddeurs d’exploiter le titre avant même sa sortie officielle, prévue pour le 19 novembre 2026.

Le cas échéant, cela pourrait ainsi entraîner un nouveau report du jeu, en vue de laisser suffisamment de temps à Rockstar pour renforcer la sécurité de son code source et empêcher qu’il ne soit utilisé à des fins détournées. Une situation qu’il vaudrait mieux éviter, donc, à la fois pour les développeurs comme pour les fans, qui risquent d’avoir bien du mal à supporter un énième report pour GTA 6. Et si cela devait en plus s’accompagner d’une nouvelle série de leaks, autant dire que la situation n’en serait que plus dramatique pour tout le monde.

Une allégation qui fait froid dans le dos

Bien sûr, notons tout de même que tout cela ne reste pour l’heure que de simples allégations, et que rien ne prouve que le code source de GTA 6 est bel et bien dans la nature. Même si, toujours selon Videotechuk_, Kurtaj aurait partagé des photos de lui-même depuis sa cellule afin de prouver qu’il était bien à l’origine des messages. Maintenant, dit-il la vérité pour autant, ou est-ce une manière pour lui de continuer à attirer l’attention malgré sa situation ? L’avenir nous le dira. Même si, pour le bien de GTA 6, on espère évidemment qu’il n’en est rien.

Source : Videotechuk_