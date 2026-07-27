S'il avait été chez Rockstar, ce co-fondateur de la firme étoilée aurait certainement encouragé la sortie de GTA 6 en format physique. En tout cas, c'est ce que ses récentes déclarations laissent penser.

Les précommandes de GTA 6 étaient un événement très attendu dans la sphère du gaming. Mais une ombre plane au tableau : même avec une sortie en boîte, il sera entièrement dématérialisé. Dan Houser, le co-fondateur de Rockstar Games qui intervient maintenant dans le studio Absurd Ventures, a donné son avis sur le format physique et, surtout, les requêtes de la communauté de joueurs.

GTA 6 devrait sortir en physique pour Dan Houser

Co-fondateur de Rockstar Games et scénariste historique de Grand Theft Auto, Dan Houser a pourtant quitté le navire en 2020. Depuis, il a bâti un nouveau studio, Absurd Ventures, qui travaille déjà sur plusieurs projets. C'est d'ailleurs pour parler de ses comics American Caper qu'il était présent à la Comic-Con de San Diego la semaine dernière. Mais à l'approche de la sortie de GTA 6 et des récentes polémiques, il n'a pu échapper à une question. Nos confrères d'IGN lui ont demandé son avis sur le débat physique-numérique, sa réponse est simple :

Si les gens le réclament [le support physique, ndlr], je crois que les entreprises devraient le proposer. Dan Houser, pour IGN.

Cette question ne sort évidemment pas de nulle part. Elle est posée en réalité dans un contexte en pleine ébullition sur la toile, et qui ne cesse de prendre de l'ampleur. Et pour cause, ces dernières semaines nous avons eu droit à deux annonces de taille. Émises par des acteurs majeurs de l'industrie, elles sont survenues coup sur coup, à commencer par celle de GTA 6 :

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L'arrêt du support physique sur les consoles PlayStation à compter de 2028

Pour autant, Dan Houser lui-même confie que même s'il « adore le support physique », il ne sait pas vraiment s'il accorde de l'importance à ces annonces, dont celle de GTA 6. Cependant, il souligne sans détour qu'il faut se montrer à l'écoute du public. Mais il ne veut pas dénigrer entièrement le numérique, au contraire. Il rappelle notamment que « malgré les critiques souvent formulées à l'encontre des versions numériques, la possibilité de mettre à jour les jeux et d'en corriger les problèmes a grandement contribué à améliorer leur qualité ».