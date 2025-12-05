On ne prend pas vraiment de risque à dire que GTA 6 est certainement l'un des jeux les plus attendus de 2026, si ce n'est LE plus attendu. Sa sortie promet d'ores et déjà de marquer l'histoire, ne serait-ce que pour l'engouement qu'elle suscite jusqu'ici. Pourtant, le jeu de Rockstar s'est fait voler la vedette sur Google cette année, et pas qu'un peu. À croire que les multiples reports ont eu raison de la curiosité des fans à son sujet.

GTA 6 créer l'évènement, mais pas suffisamment en 2025

Google a partagé la liste des jeux vidéo les plus recherchés de l'année, et contre toute attente, GTA 6 n'est pas au sommet du classement. En réalité, il ne fait même pas partie du top 3, ni même du top 5, puisqu'il n'est qu'à la 7ᵉ position de la liste juste au-dessus de Pokemon ZA. Devant lui, on retrouve Path of Exile 2 à la 6ᵉ place, le hack'n slash hardcore n'a visiblement pas que bousculé Diablo 4 cette année. C'est d'ailleurs toujours un gros carton et les mises à jour de contenu s'enchaînent. Clair Obscur Expedition 33 rafle la cinquième place du classement et ce n'est pas surprenant. Le jeu a énormément fait parler dès sa sortie et même encore aujourd'hui à quelques jours des Game Awards 2025 dont il est l'un des grands favoris. À la quatrième place c'est Split Fiction qui domine, le dernier-né de Josef Farès fait lui aussi partie des sensations de l'année et il a visiblement intrigué, en tout cas bien plus que GTA 6.

GTA 6 © Rockstar Games.

Deux énormes jeux multi à la tête du classement

Sur le podium enfin, hormis un certain Strands, lié à un jeu de mots du New York Times, on retrouve Battlefield 6 et Arc Raiders. Si GTA 6 déchaînera certainement les passions l'année prochaine, il a cédé sa place cette année. Bon second, Battlefield 6 est assurément l'un des plus gros succès de cette année 2025. Sa sortie a créé l'événement et le jeu est toujours aussi populaire, accueillant toujours des centaines de milliers de joueurs toutes plateformes confondues. À la première place enfin, c'est l'immense surprise Arc Raiders qui culmine au sommet. Le jeu d'extraction shooter a fédéré une base de fans assez impressionnante et il cartonne aussi bien sur PC que sur consoles, mais également sur les plateformes de streaming ou encore les réseaux sociaux, il est partout.

L'année 2026 devrait elle aussi être marquée par de très nombreuses sorties et GTA 6 va assurément frapper un grand coup, quand bien même il n'arrivera qu'au mois de novembre.

Classement des jeux les plus recherchés sur Google en 2025

Arc Raiders Battlefield 6 Strands Split Fiction Clair Obscur: Expedition 33 Path Of Exile 2 GTA 6 Pokémon ZA Minecraft Roblox

source : Google