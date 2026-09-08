Le grand aperçu de GTA 6 a mis une claque graphique et technique à tout le monde. Pourtant, l'irréductible Daniel Vávra, co-fondateur de Warhorse Studios (Kingdom Come Deliverance), raille un aspect du jeu sur ses réseaux. À couteaux tirés, il partage son opinion sur la dimension narrative qu'il perçoit à travers les différents trailer du jeu. Venant du créateur d'un RPG dont le scénario est finement ficelé, ça fait mal.

GTA 6 n'est pas plus qu'un « miracle technologique » pour Vávra

Difficile de reprocher quoi que ce soit à Rockstar Games quand on voit la prouesse technique que promet d'être GTA 6. Après deux trailers déjà alléchants, le long trailer de gameplay publié fin août a laissé l'industrie béate face à la maîtrise affichée. Et ce n'est pas Daniel Vávra qui dira le contraire. En ligne, il applaudit cette « fantastique démo technique » et ce « miracle technologique » qui promet de marquer un précédent dans l'histoire des mondes ouvertes :

Un monde ouvert tellement ouvert, comme personne n'en a jamais créé auparavant.

Daniel Vávra, sur X.

Cependant, le co-fondateur de Warhorse regrette largement que GTA 6 n'ait pas, à ses yeux, autant de maîtrise en matière de scénario. Pour lui, Rockstar nous fera jouer « deux sociopathes inintéressants qui commettent des meurtres massifs de personnes innocentes dans un chaos total pour d'autres sociopathes et pour l'argent ». En somme, il n'y a rien d'accrocheur pour lui. Plus que cela, il y voit quelque chose éventuellement efficace pour du multijoueur, mais pas en solo :

Ça fonctionnera certainement pour le multijoueur et pour les gens qui cherchent à faire des conneries au hasard. Pourtant, c'était bien plus que cela auparavant.

Daniel Vávra, sur X.

Daniel VaÌvra, rÃ©alisateur de Kingdom Come Deliverance 2.
Daniel Vávra en 2025. © Zing

Kingdom Come Deliverance 2 comme modèle

Le réalisateur et scénarise de Kingdom Come Deliverance 2 ne se permettrait pas une telle critique de GTA 6 sans montrer l'exemple. Il donne ainsi ce qui, pour lui (et pour « quiconque a déjà écrit une bonne histoire », pour reprendre ses mots), constitue une bonne histoire :

  • Un monde cohérent et fonctionnel
  • Un thème
  • Des personnages appréciables, intéressants et logiques avec des motivations aussi intéressantes
  • Un but
  • Des conflits internes et externes
  • Un message

Nommé plusieurs fois aux Game Awards 2025, notamment dans les catégories « Meilleur scénario », « Meilleur RPG » et « Jeu de l'année », Kingdom Come Deliverance 2 propose une narration précise et complexe dans un contexte historique réel. Daniel Vávra n'est donc pas un amateur qui donne des leçons à Rockstar. Mais n'est-il pas encore un peu tôt pour juger de l'histoire de GTA 6 ? Et, surtout, un jeu a-t-il besoin de frôler l'excellence dans tous les domaines pour être appréciables ? On vous laisse nous donner votre avis sur la question.

Source : Daniel Vávra sur X.com.