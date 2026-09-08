GTA 6 a beau s'annoncer comme une vitrine technologique pour le monde du jeu vidéo, cela n'impressionne visiblement pas l'un des créateurs de la saga Kingdom Come Deliverance qui n'y voit pas grand intérêt.

Le grand aperçu de GTA 6 a mis une claque graphique et technique à tout le monde. Pourtant, l'irréductible Daniel Vávra, co-fondateur de Warhorse Studios (Kingdom Come Deliverance), raille un aspect du jeu sur ses réseaux. À couteaux tirés, il partage son opinion sur la dimension narrative qu'il perçoit à travers les différents trailer du jeu. Venant du créateur d'un RPG dont le scénario est finement ficelé, ça fait mal.

GTA 6 n'est pas plus qu'un « miracle technologique » pour Vávra

Difficile de reprocher quoi que ce soit à Rockstar Games quand on voit la prouesse technique que promet d'être GTA 6. Après deux trailers déjà alléchants, le long trailer de gameplay publié fin août a laissé l'industrie béate face à la maîtrise affichée. Et ce n'est pas Daniel Vávra qui dira le contraire. En ligne, il applaudit cette « fantastique démo technique » et ce « miracle technologique » qui promet de marquer un précédent dans l'histoire des mondes ouvertes :

Un monde ouvert tellement ouvert, comme personne n'en a jamais créé auparavant. Daniel Vávra, sur X.

Cependant, le co-fondateur de Warhorse regrette largement que GTA 6 n'ait pas, à ses yeux, autant de maîtrise en matière de scénario. Pour lui, Rockstar nous fera jouer « deux sociopathes inintéressants qui commettent des meurtres massifs de personnes innocentes dans un chaos total pour d'autres sociopathes et pour l'argent ». En somme, il n'y a rien d'accrocheur pour lui. Plus que cela, il y voit quelque chose éventuellement efficace pour du multijoueur, mais pas en solo :

Ça fonctionnera certainement pour le multijoueur et pour les gens qui cherchent à faire des conneries au hasard. Pourtant, c'était bien plus que cela auparavant. Daniel Vávra, sur X.

Daniel Vávra en 2025. © Zing

Kingdom Come Deliverance 2 comme modèle

Le réalisateur et scénarise de Kingdom Come Deliverance 2 ne se permettrait pas une telle critique de GTA 6 sans montrer l'exemple. Il donne ainsi ce qui, pour lui (et pour « quiconque a déjà écrit une bonne histoire », pour reprendre ses mots), constitue une bonne histoire :

Un monde cohérent et fonctionnel

Un thème

Des personnages appréciables, intéressants et logiques avec des motivations aussi intéressantes

Un but

Des conflits internes et externes

Un message

Nommé plusieurs fois aux Game Awards 2025, notamment dans les catégories « Meilleur scénario », « Meilleur RPG » et « Jeu de l'année », Kingdom Come Deliverance 2 propose une narration précise et complexe dans un contexte historique réel. Daniel Vávra n'est donc pas un amateur qui donne des leçons à Rockstar. Mais n'est-il pas encore un peu tôt pour juger de l'histoire de GTA 6 ? Et, surtout, un jeu a-t-il besoin de frôler l'excellence dans tous les domaines pour être appréciables ? On vous laisse nous donner votre avis sur la question.