GTA 6 prévoit d'apporter un gros changement à une tradition vieille de 25 ans sur la façon de joueur à un jeu Rockstar à la manette, et cela fait débat au sein de la communauté.

Après la présentation du gameplay de GTA 6 d'abord via Netflix, certains ont eu l'opportunité d'essayer le titre tant attendu de Rockstar en avance. Cela a notamment confirmé que le jeu va modifiier pour la première fois en 25 ans sur un jeu du célèbre studio le fonctionnement du sprint. Toutefois, certains joueurs sont déjà mécontents de voir ce changement d'un élément emblématique des productions de Rockstar.

GTA 6 change la manière de sprinter à la manette pour la première fois en 25 ans sur un jeu Rockstar

GTA 6 va a priori mettre fin à une tradition vieille de 25 ans en imposant d'activer le sprint en appuyant sur le stick gauche au lieu de marteler un bouton. Depuis aussi longtemps que la plupart des joueurs des jeux de Rockstar s'en souviennent, il fallait en effet appuyer de manière répétée sur la touche X sur PlayStation ou A sur Xbox pour sprinter. Même dans des titres plus récents de Rockstar comme Red Dead Redemption 2, il faut appuyer rapidement sur une touche, conférant ainsi une certaine sensation de poids aux déplacements du personnage et d'urgence alors qu'on se fait poursuivre par les forces de l'ordre ou des ennemis.

Via notamment un nouvel aperçu de GTA 6 de la part de MikeShowSha sur YouTube, on a appris que Rockstar Games va drastiquement cette mécanique emblématique mécanique de sprint pour la première fois depuis des décennies. Si dans les derniers titres on pouvait choisir entre marteler un bouton ou appuyer sur le joystick gauche pour activer le sprint, GTA 6 va a priori nous imposer la seconde option.

À l'heure où nous écrivons ces lignes, on ignore cependant si les joueurs devront maintenir le joystick enfoncé pour continuer à sprinter dans GTA 6, ou s'il suffira d'appuyer une seule fois dessus pour déclencher une course automatique pour Jason et Lucia. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'un changement majeur pour la franchise emblématique, et même pour les productions de Rockstar.

Un changement qui fait débat au sein de la communauté

Il convient de noter que la présence ou non d'une configuration de commandes « classique » dans GTA 6 n'a pas encore été confirmée. Toutefois, selon les premiers aperçus, Rockstar Games a procédé à ce changement pour rendre la course plus « fluide ». De nombreux fans ont toutefois réagi assez négativement à cette modification majeure du gameplay d'un jeu Rockstar.

« Marteler une touche, c'est bien mieux qu'appuyer sur le stick gauche ; quelle idée stupide » ; « Un changement désastreux. Le réflexe musculaire pousse immédiatement à appuyer sur une touche », peut-on lire sur la Toile en réaction à cette nouvelle provenant des récentes previews de GTA 6.

Certains fans ont même demandé à Rockstar Games de proposer une commande classique « appuyer sur X/A » comme option activable. Il se peut d'ailleurs que ce soit déjà le cas, bien que les préviews de GTA 6 ne le précise pas. Il faudra donc attendre une confirmation plus officielle pour en avoir le cœur net.

Source : MikeShowSha sur YouTube