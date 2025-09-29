Pour Rockstar comme pour l’industrie de la pop-culture dans son ensemble, il y aura à n’en pas douter un avant et un après GTA 6. Débarquant après un GTA 5 ayant littéralement explosé tous les records, ce nouvel opus aura en effet la lourde tâche de succéder à l’un des produits culturels les plus rentables de tous les temps, à un tel point qu’il aura réussi à traverser pas moins de trois générations de consoles. Et le public a beau l’attendre avec une impatience démesurée, on ne peut pas dire que les dernières révélations autour du titre aient laissé les joueurs de marbre.

Un changement majeur confirmé pour GTA 6

Au cours du week-end, IGN a en effet eu l’opportunité de s’entretenir avec Dan Houser, ex-figure emblématique de l’histoire de GTA ayant quitté les rangs de Rockstar il y a maintenant cinq ans. À cette occasion, celui qui a occupé le rôle de producteur et scénariste sur la franchise entre 1998 et 2020 a alors confirmé ce que beaucoup de joueurs redoutaient : il ne sera pas l’auteur de l’histoire de GTA 6. « Ce ne sera pas une histoire que j'ai écrite ou un ensemble de personnages que j'ai développés » a-t-il notamment déclaré au micro d’IGN.

Pour autant, même malgré cela, Houser garde toute confiance en la capacité de Rockstar à écrire un jeu qu’il pense être « passionnant ». « Le jeu sera génial, j'en suis sûr » ajoute-t-il, comme pour rassurer les joueurs de GTA 6 qui pourraient craindre que son absence ne fasse du tort au jeu. Car pour bien des fans de la série, et même des productions de Rockstar en général, la présence de Dan Houser à l’écriture était assurément un gage de grande qualité. Des titres comme GTA 4 ou Red Dead Redemption 2, par exemple, peuvent aisément en témoigner.

Pour autant, celui qui est aujourd’hui à la tête de son propre studio, Absurd Ventures, semble estimer que cela pourrait même finir par devenir l’un des atouts de ce futur GTA 6. « J’ai écrit les dix ou onze derniers GTA. Je pense que le monde en a probablement assez de moi » a-t-il notamment confié. Cela dit, quand on voit les réactions plus que contrastées que cette annonce a pu susciter, il y a de quoi en douter. Car si une partie de la communauté reste tout de même confiante vis-à-vis de GTA 6, une autre, au contraire, se dit très inquiète.

Une nouvelle qui divise

« Ce n’est pas la meilleure nouvelle à entendre », a par exemple déclaré un joueur sur X. « Ça m’inquiète », assure un autre, soutenu par un troisième qui affirme : « Je n’aime pas ça ». Et ce ne sont là que quelques-unes des réponses parmi les moins virulentes, d’autres n’hésitant pas à qualifier GTA 6 de futur « flop » ou de jeu « nul » à cause de ce changement. Cela étant, comme le rappelle si bien l’un d’eux : « Les mêmes scénaristes qui ont écrit GTA 4, GTA 5 et Red Dead Redemption 1 et 2 écriront GTA 6 à l’exception de Dan Houser. Je pense que tout ira bien ». Réponse le 26 mai 2026.

Source : IGN