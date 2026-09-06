GTA 6 n'est pas encore sorti qu'il est déjà confronté à la censure. Sa grande présentation diffusée sur Netflix a malheureusement dû être floutée en partie pour le public chinois, ça ne présage rien de bon pour le jeu.

On le sait, certains pays imposent des restrictions aux jeux vidéo qui doivent alors cacher certains de leurs éléments, souvent trop violents, ou trop sexy, mais pas que. Dans le cas de GTA 6, sa présentation sur Netflix a d'ores et déjà fait l'objet d'une censure de la part de la plateforme chinoise Bilibili qui a tout bonnement flouté certaines séquences de gameplay.

GTA 6 est déjà censuré sur une plateformes chinoise

Les femmes en sous-vêtements, les danseuses jugées trop sexy ou encore les cigarettes ont tout bonnement été censurées par de gros effets de flou disgracieux qui cassent absolument tout. Pour rappel, GTA 6 ne sera de toute façon pas disponible sur le territoire chinois, au même titre que de nombreux autres pays comme Bahreïn, le Koweït, le Liban, Oman, le Qatar, la Russie et Taïwan. Certains pour des raison diplomatiques, d'autre simplement parce que le jeu ne rentre pas dans les clous et ce depuis de nombreuses années, à cause la présence de drogue, de nudité explicite et d'une grande violence.

Le jeu ne sortira pas dans certains pays

Certains pays comme la Thaïlande ou encore le Tadjikistan ont même carrément banni la licence entière. Certains pays comme l'Arabie saoudite ou encore les Émirats arabes unis ont quant à eux levé certaines restrictions pour GTA 5 notamment et devraient suivre cette mouvance avec GTA 6. D'autres régions comme le Japon opteront certainement pour une forme de censure. Pour GTA 5, la version japonaise était censurée de part et d'autre, mais un contournement de la localisation suffisait jusqu'ici pour passer outre les limitations.

Chez nous, GTA 6 ne sera évidemment pas censuré et encore moins interdit. Toutefois, il aura bien son PEGI 18 mérité, une restriction dont les commerces et les parents devront assurer l'application. Pour rappel, GTA 6 promet d'aller loin, très loin dans son réalisme et même jusqu'au-boutiste en ce qui concerne la violence et la nudité notamment. Plusieurs leaks qui ont été diffusés il y a quelques semaines nous dévoilaient des séquences de nudité intégrale, ce qui a été confirmé par certains créateurs de contenu invités dans les locaux de Rockstar en avant-première.