C’est qu’il s’en sera passé des choses la semaine dernière. Entre la sortie de The Witcher 3: Wild Hunt Remastered, la tombée des tests de Gears of War E-Day, le report du DLC de Crimson Desert ou encore le lancement du QSSR sur PS5, nous n’aurons pas eu le temps de nous ennuyer. Et c’est sans compter, bien sûr, la sortie très surveillée de la preview exclusive de GTA 6 par Game Informer, qui nous a permis d’apprendre plein de choses inédites sur ce que nous réserve le titre de Rockstar Games. Et en particulier son monde ouvert, définitivement gigantesque.

La map de GTA 6 est bien trop grande pour l’histoire du jeu

En effet, en faisant de Leonidas une région deux fois plus grande que celle de San Andreas dans GTA 5, la firme étoilée va tout simplement nous offrir la plus grande aire de jeu qu’elle n’ait jamais conçue au cours de son histoire, Red Dead Redemption compris. Autant dire que GTA 6 ne manquera pas de matière, donc, avec une campagne qui promet de nous emmener aux quatre coins de Vice City et ses alentours. Mais ne vous attendez pas non plus à ce que celle-ci puisse vous emmener absolument partout, a prévenu Robert Humphries.

« L’un des rôles de l’histoire du jeu est de faire découvrir la carte au joueur d’une manière qui semble authentique et captivante. Nous n’avons pas le temps de vous emmener partout », explique le vice-président senior de la narration sur GTA 6. « Mais nous voulons que vous puissiez explorer et vous faire une idée de la plupart des lieux, des cultures et de l’ambiance ». Voilà qui en dit encore très long sur l’ampleur du jeu qui, pour rappel, devrait nécessiter a minima 80 heures d’investissement pour les joueurs se concentrant sur l’histoire selon Rockstar.

Les joueurs se préparent déjà à y passer des centaines d’heures

À la vue de tout ce qui a déjà été présenté, et notamment de l’aperçu étendu diffusé sur Netflix à la fin du mois d’août, il ne fait toutefois aucun doute que la plupart des joueurs iront au-delà de la centaine d’heures pour s’assurer de voir le maximum de choses parmi tout ce que GTA 6 peut avoir à offrir. « Je vais passer environ 100 heures à explorer la carte avant même de commencer les missions », a par exemple ironisé un internaute sur X, en réaction aux dernières informations partagées par Game Informer sur la taille de la map.

« L’histoire principale est juste la visite guidée », a déclaré un autre. « Le véritable jeu consiste à se perdre pendant 40 minutes et appeler ça progresser ». Et même si l’idée d’être dépassé par l’ampleur de GTA 6 a déjà de quoi inquiéter plus d’un joueur sur la toile, le fait est que beaucoup se réjouissent déjà de voir l’approche adoptée par Rockstar. « C’est exactement le genre de 'gros’ qu’il faut. Un univers qui garde quelques recoins à découvrir est ce qui donne envie aux joueurs de continuer à jouer pendant des mois », affirme par exemple un troisième.

GTA 6, la prochaine révolution de l’open world ?

Et il ne fait d’ailleurs aucun doute que GTA 6 aura de quoi nous occuper en dehors des missions principales. Gestion de la relation entre Lucia et Jason, activités en pagaille, missions secondaires et autres surprises nous attendent déjà assurément. Mais cela suffira-t-il réellement à faire rester les joueurs pendant des mois, ou au moins jusqu’à la sortie de la nouvelle version de GTA Online encore non annoncée ? Seul l’avenir nous le dira. Rendez-vous dès le 19 novembre 2026 sur PS5 et Xbox Series pour en avoir le cœur net.

Source : Game Informer