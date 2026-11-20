Pour célébrer le lancement phénoménal de GTA 6, Twitch vous offre de nombreux contenus gratuits à récupérer via une nouvelle campagne Twitch Drops, mais il faut faire vite.

Disponible depuis hier, la sortie de GTA 6 est incontestablement l’événement à ne pas manquer cette semaine. Et tandis que des millions de joueurs se sont déjà lancés dans l’aventure sur PS5 et Xbox Series, des millions d’autres, de leur côté, n’hésitent pas à regarder leurs streameurs préférés découvrir le titre de Rockstar Games en live sur Twitch. Vous en faites partie ? Dans ce cas, profitez-en pour mettre la main sur de multiples contenus gratuits aux couleurs de GTA 6 grâce à la campagne Twitch Drops actuellement en cours.

GTA 6 vous offre des contenus gratuits via une campagne Twitch Drops

En effet, bien décidée à célébrer la sortie de GTA 6 comme il se doit, la plateforme de streaming offre depuis le 18 novembre dernier la possibilité à l’ensemble de ses utilisateurs d’obtenir une série de cadeaux simplement en regardant les lives de leurs streameurs préférés. Il est plus précisément question de plusieurs séries de badges, qui vous permettront ensuite de passer votre compte aux couleurs de Leonida pour pouvoir briller auprès des autres utilisateurs.

Quels sont les contenus offerts par la campagne Twitch Drops de GTA 6 ?

Coffres quotidiens (GTA DVD Chest) Rendez-vous sur une chaîne participante en live sur GTA 6 Regardez 60 minutes pendant 6 jours et recevez un badge GTA 6 chaque jour Récompenses : Badges Purple Chain, Bronze Chain, Silver Chain, Gold Chain, Diamond Chain, Miami Chain



Drops de sub Rendez-vous sur une chaîne participante en live sur GTA 6 Achetez 1 nouveau sub récurrent ou sub-gift pour débloquer un badge et un émoticône sur le thème de GTA 6 Les abonnements Prime ne sont pas pris en compte pour cette récompense Récompenses : Badges Welcome 2 Miami, Scored Big et Bleed Miami ; Émôticones BustedPlz, DinoBusted, SabaBusted



Récompense finale Récupérez les 12 récompenses précédentes pour la débloquer Récompense : Badge Golden Iguana



Une fois que vous aurez rempli les conditions préconisées pour chaque palier, il ne vous restera alors plus qu’à réclamer vos récompenses directement via votre compte Twitch. Pour ce faire, rien de plus simple, il vous suffit de suivre la démarche suivante :

Connectez-vous à votre compte Twitch

Rendez-vous sur la page d’inventaire de drops pour suivre votre progression

Réclamez vos récompenses une fois les objectifs visés atteints

Évidemment, précisons que pour ceux qui viseraient la récompense finale, un abonnement payant est requis pour pouvoir passer le deuxième palier. Pour les autres, veillez à vous lancer avant le 24 novembre au plus tard, sans quoi vous ne pourrez obtenir les 6 badges du premier palier.

Jusqu’à quand la campagne Twitch Drops du jeu est-elle disponible ?

Lancée le 18 novembre, la campagne Twitch Drops de GTA 6 s’étendra jusqu’au mardi 1er décembre à 7h59 (heure française). Passé cette date, il ne sera plus possible d’obtenir les badges en question.