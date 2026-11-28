Besoin d’un cadeau pour un fan de GTA 6 ? C’est un peu le parcours du combattant tant tout ce qui a trait au jeu part rapidement. Il vous reste cependant un objet collector à offrir.

Le merchandising, les pulls, les t-shirts et autres collectibles vendus sur le site officiel de Rockstar ? En rupture de stock. Les éditions physiques chez les grandes enseignes ? Même constat, les rayons sont quasiment dévalisés. Autant dire que faire plaisir à un fan de GTA 6 s’annonce aussi compliqué que de passer une journée à Leonida sans assister à une nouvelle dinguerie. Pourtant, tout n’est pas encore perdu pour les retardataires. Il reste encore un joli cadeau à glisser sous le sapin cette année, les vinyles de GTA 6. Déclinés en trois éditions aux couleurs différentes, ces objets collectors du jeu font partie des rares produits dérivés du jeu encore en stock.

Les vinyles de GTA 6 encore en stock avant les fêtes

Si Rockstar a décidé de ne pas mettre de disque dans les versions physiques de Grand Theft Auto 6, l’éditeur n’a aucun problème à commercialiser des belles galettes. La musique a toujours fait partie de l'identité de la saga et GTA 6 ne fait pas exception avec une excellente bande-son signée Justice. Après une période de précommandes, les vinyles de GTA VI sont donc maintenant disponibles chez les revendeurs partenaires qui avaient négocié quelques variantes exclusives. La Fnac propose ainsi deux variantes, une en rose et bleu marbré, l’autre avec les mêmes couleurs, mais en clair. Amazon, de son côté, a mis la main sur la plus belle édition disponible en France, même si cela reste une affaire de goûts, avec une une version rose parsemée de quelques éclaboussures bleues foncé.

Le petit miracle de Noël, c’est que ces trois éditions sont encore en stock juste avant les fêtes. Rappelons que chacune des trois variantes proposera par ailleurs des artworks différents à l’intérieur, à l’effigie de son duo attachant, Jason et Lucia. Si vous cherchez le meilleur cadeau à faire à un fan de GTA 6 qui a déjà le jeu, vous ne trouverez, littéralement, pas mieux. Voici un récap des offres encore en stock en France :





De gauche à droite : marbrés, couleurs claires (Fnac) et rose splatter (Amazon)

Où acheter les vinyles de GTA 6 pour Noël ?

Où acheter les CD de GTA 6 ?

Contenu des vinyles de Grand Theft Auto 6