Après la vague massive de leaks autour de GTA 6 entre l'ouverture des précommandes et la présentation de gameplay en accès anticipé sur Netflix, le groupe Cyberleek est récemment revenu à la charge avec de nouveaux leaks de séquence de gameplay particulièrement révélatrices vis-à-vis de Lucia et Jason. Suite à cela, les hackers ont en quelque sorte mis en place une campagne de financement participative à hauteur de 30 millions de crypto pour sortir une build entièrement jouable « du début à la fin », à moins qu'on réponde à leurs exigences : « des disques physiques et des excuses ». La pression est palpable, mais est-ce seulement du bluff ou pire encore ? Voyons cela de plus près.

Cyberleek demande 30 millions en crypto pour lâcher une build jouable de GTA 6, ou des excuses

Les premiers leaks de GTA 6 provenant du fameux groupe Cyberleek remontent pour rappel peu après l'ouverture des précommandes du jeu, qui indiquaient alors qu'il ne disposerait pas de version boîte avec disque inclus à sa sortie le 19 novembre 2026 sur PS5 et Xbox Series. Il semblerait qu'une version disque ne soit même pas prévue du tout. Par conviction ou opportunisme, les hackers ont alors fait massivement leaker plusieurs éléments du jeu. On a de nouveau entendu parler d'eux il y a quelques jours avec le leak d'une séquence de gameplay de 25 minutes.

Suite à ce nouveau leak de GTA 6, Cyberleek a lâché un ultimatum notamment sur son site officiel tant à l'égard de Rockstar que Take-Two. « Voici la situation, claire et nette. Si CYBERLEEK atteint une capitalisation boursière de 30 millions en crypto, le contenu sera publié : le mode histoire complet, joué jusqu'au bout, générique de fin inclus. Vous ne croyez pas qu'il y a un mode histoire complet ? Demandez ce que vous voulez voir de GTA 6, et vous l'aurez. Take-Two n'a qu'une seule porte de sortie : des disques physiques et des excuses publiques. Ils peuvent opter pour cette solution à tout moment. Ou bien ils peuvent parier que CYBERLEEK bluffe. Tout le monde sait ce qu'ils choisiront » a menacé le groupe.

© Rockstar Games

Les menaces de Cyberleek sont-elles crédibles ?

Le message de Cyberleek apparaît absolu et laisse donc entendre qu'il peut, dès réception de la somme demandée, livrer à tout instant une build entièrement jouable de GTA 6, sauf si l'éditeur promet une version disque et des excuses. Le groupe mentionne à la fin le fait qu'il pourrait bluffer, et il est difficile de dire s'il s'agit effectivement simplement d'une ultime tentative pour attirer l'attention avant la sortie du jeu ou si la menace est vraiment crédible.

Beaucoup spéculent que le gameplay de GTA 6 leaké jusqu'à présent par Cyberleek proviendrait en réalité d'une ancienne build du jeu, dès lors loin d'être une version « entièrement jouable », comme ils le prétendent. Il faudra donc voir dans les prochains jours comment réagiront Rockstar et Take-Two et comment la situation va évoluer.

Source : Site de Cyberleek