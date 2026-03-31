GTA 6 s'apprête clairement à braquer toute l'industrie du jeu vidéo et du divertissement cette année avec un budget qui dépasse l'entendement. Même à Hollywood, on n'a jamais vu ça.

Grand Theft Auto VI (GTA 6) est non seulement le jeu vidéo le plus attendu de l'année, voire de la décennie, mais ce pourrait aussi être le jeu de tous les records. Son lancement risque de faire exploser les compteurs. Au-delà des analystes qui l'affirment, l'engouement est tel qu'on n'en douterait pas une seconde. Mais avant même cela, sa production en tant que telle marque une première pour l'industrie du divertissement à bien des égards, dépassant même ce que Hollywood investirait dans ses plus gros blockbusters.

GTA 6 pèserait plus que n'importe quel film à Hollywood

Un titan comme GTA 6 intrigue forcément. Outre le fait qu'il s'agisse de la suite de l'une des plus grandes licences du jeu vidéo, c'est aussi un des titres les plus ambitieux à ce jour. Dès lors, des internautes ont voulu en savoir plus sur son développement. Un certain Saukko505 s'est penché sur la question du budget total, fouillant jusque dans les fichier publiques du gouvernement britannique pour en avoir une estimation plus exacte.

Personne ne s'étonnera si on dit que GTA 6 sera le jeu avec le plus gros budget jamais alloué. Mais jusqu'à combien Take-Two et Rockstar ont-ils pu investir ? D'autant que ce serait le premier épisode de la licence à voir chaque studio de la firme étoilée y contribuer, soit 10 au total1. Ils mettent en plus la main à la pâte depuis au moins 7 ans de développement. En effet, un document officiel du gouvernement britannique indique que 2,1 milliards de dollars ont été dépensés rien que pour les salaires depuis 2019.

Voilà un chiffre qui dépasse toutes les estimations. Et encore, il ne prend pas en compte tous les frais engendrés en plus de la charge salariale. L'internaute Saukko505 émet l'hypothèse d'un coût total allant entre 3 et 5 milliards de dollars pour GTA 6. Une évaluation à prendre avec des pincettes évidemment. Mais ne serait-ce qu'en s'arrêtant au document gouvernemental, on dépasse déjà les frais des films les plus chers de l'histoire2.

Star Wars VII aurait coûté à lui tout seul 447 millions de dollars. Ce budget le place au sommet des dépenses à Hollywod. Il arrive ainsi devant Jurassic World: Fallen Kingdom et ses 432 millions de dollars. Même les deux derniers Avengers n'auraient coûté “que” 356 à 365 millions de dollars. Dès lors, GTA 6 risque bien d'être le jeu vidéo et même le produit de divertissement le plus cher de l'histoire au terme de 10 ans de production pure et dure.