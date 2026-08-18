Des développeurs de GTA 6 ont été licenciés et demandent aux joueurs de ne pas boycotter le jeu, mais de les aider autrement.

C'est une affaire des plus brûlantes qui secoue Rockstar et Take Two en ce moment, une trentaine d'employés licenciés dans des circonstances vivement critiquées, argue les joueurs de ne pas boycotter GTA 6, mais plutôt de les aider à lutter pour qu'ils puissent obtenir justice.

Boycotter GTA 6 ne servira à rien si vous voulez aider les développeurs licenciés

Souvenez-vous, il y a plusieurs mois, près de 34 employés de Rockstar se faisaient remercier pour « faute grave » peu après s'être rapprochés d'un syndicat. Le studio est peut-être réputé pour ses excellents jeux, mais aussi pour sa mauvaise gestion en interne et des méthodes de management parfois poussives. Cette nouvelle polémique n'aide pas le studio à redorer son blason de ce point de vue là même si, au vu de l'explosion des précommandes de GTA 6 et des milliards déjà empochés.

Les ex-employés limogés sont désormais en pleine procédure et si certains fans appellent au boycott pour protester contre les agissements de Take-Two et Rockstar, les développeurs licenciés appellent à un soutien différent. Pour eux, il n'est pas question de boycotter GTA 6 pour les aider, il faut plutôt les soutenir, notamment en faisant du bruit sur les réseaux sociaux et en achetant un t-shirt spécialement conçu pour l'occasion dont l'argent récolté sera utilisé pour financer les procédures judiciaires.

« Il faut obtenir justice pour ceux qui ont contribué à sa création », a déclaré un représentant des employés licenciés. « Nous avons consacré des années à la création de GTA, mettant à profit notre travail acharné, nos compétences et notre créativité, et nous voulons que les joueurs puissent découvrir l'univers que nous avons contribué à bâtir. » a ajouté un de ses collègues. La dernière audience de cette affaire aura lieu en septembre et les ex-employés n'ont pas l'intention de se laisser faire. Ils concluent d'ailleurs leur prise de parole vidéo en réaffirmant leur position : « Si vous aimez GTA mais que vous détestez la répression syndicale, ne boycottez pas GTA 6, soutenez plutôt notre combat juridique ». GTA 6 sortira le 19 novembre 2026 sur PS5 et Xbox Series.