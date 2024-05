Take-Two Interactive, la société mère de Rockstar Games, a confirmé la fenêtre de lancement de GTA 6 pour l'automne 2025. Annoncé initialement en décembre dernier, ce nouveau volet tant attendu avait déjà une période de sortie en 2025, mais cette annonce récente précise davantage le calendrier. Et visiblement la confiance semble totale dans cette date de sortie.

GTA 6 inspire confiance

Strauss Zelnick, PDG de Take-Two Interactive, a exprimé une grande confiance dans le respect de cette nouvelle fenêtre de lancement. Dans une interview accordée à CNBC, il a reconnu que, bien que les retards soient courants dans l'industrie du jeu vidéo, l'équipe de développement est déterminée à atteindre cet objectif. "Il y a des dérapages dans l'industrie et nous n'y sommes pas immunisés", a-t-il admis. "Cependant, nous avons précisé le timing parce que nous sommes très confiants dans ce calendrier."

Rockstar Games, célèbre pour ses standards élevés en matière de développement de jeux, vise à créer une expérience unique avec GTA 6. Zelnick a souligné que la qualité du jeu dépend non seulement de la réduction des bugs, mais surtout de la réalisation d'une expérience inédite. "Dans le cas d'un titre extraordinaire, avec des attentes extraordinaires, il ne s'agit pas seulement de bugs. Il s'agit de créer une expérience que personne n'a jamais vue auparavant, et Rockstar Games cherche la perfection."

Il a également mentionné que la mesure de cette perfection est plus subjective qu'objective, indiquant que des facteurs tels que la satisfaction globale du développement et la réduction des bugs jouent un rôle crucial. "Il y a des éléments que vous pouvez mesurer, par exemple le nombre de bugs dans un titre, et chacun d'entre nous s'assurera d'avoir le moins de bugs possible avant de lancer le jeu."

Avec cette nouvelle annonce, les fans de la franchise peuvent s'attendre à de nouvelles informations sur GTA 6 dans un avenir proche. Plus tôt ce mois-ci, des dataminers ont découvert des données API sur le site web de Rockstar, suggérant l'arrivée imminente de nouvelles images et peut-être d'autres détails sur le jeu. Wait and see.