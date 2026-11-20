Avis aux collectionneurs amateurs de musique, de superbes collectors en lien avec GTA 6 sont disponibles dès maintenant à l'achat, si vous souhaitez vous les offrir.

GTA 6 est enfin entre les mains des joueurs cette semaine, et Vice City illumine déjà dans des millions de salons. Pour prolonger l'expérience loin de la manette, rien de tel que la bande-son officielle du jeu, pressée sur de superbes galettes colorées. Bonne nouvelle : dès aujourd'hui pour les collectionneurs équipés en conséquence, les vinyles GTA 6 exclusifs à la Fnac et à Amazon ne sont plus en précommande, mais bien disponibles à l'achat. Voici comment commander votre édition préférée.

GTA 6 The Album : la bande originale du jeu enfin disponible à la commande en vinyles

Produit par Rockstar Games en partenariat avec le label Atlantic Records, GTA 6 The Album réunit 34 titres pensés pour accompagner les virées de Jason et Lucia dans l'État de Leonida. Au programme, un casting éclectique qui va du rap de Travis Scott et Yung Lean à la pop de PinkPantheress, en passant par l'électro de Fred again., le reggaeton de Rauw Alejandro ou encore le rock de Keith Richards. De quoi retrouver toute la palette musicale des radios de Vice City.

L'album GTA 6 existe en CD (autour de 15,99 €) et en double vinyle, dans plusieurs versions. Si l'édition standard est vendue chez la plupart des revendeurs, ce sont surtout les pressages exclusifs Fnac et Amazon, tous deux affichés à 40,99 €, qui attirent les collectionneurs. Ils sont d'ailleurs moins chers que le double vinyle officiel vendu sur la boutique Rockstar (51,99 €).

Les vinyles exclusifs à la Fnac

La Fnac a l'avantage de proposer deux éditions limitées exclusives de GTA 6 The Album, chacune vendue 40,99 €. La tracklist est identique, mais les disques changent de couleur, aux tons rose et bleu emblématiques du jeu :

Édition rose et blanc marbré / bleu et blanc marbré : deux galettes à effet marbre, un disque par couleur.

: deux galettes à effet marbre, un disque par couleur. Édition rose clair / bleu clair : deux disques unis aux teintes pastel.

Chaque édition comporte en supplément un poster au format 12 x 24 pouces, un bonus de choix pour décorer votre coin gaming.

© Rockstar Games et Atlantic Records

© Rockstar Games et Atlantic Records

Le vinyle GTA 6 The Album exclusif à Amazon

Du côté d'Amazon, il faut en revanche se contenter d'un seul pressage exclusif de GTA The Album, toujours au prix de 40,99 euros. Les disques arborent cette fois un coloris rose à effet éclaboussures, et la pochette intérieure dévoile une illustration inédite de Jason et Lucia, visage masqué par un bandana, prêts pour un braquage. De quoi ravir les fans du duo criminel emblématique du dernier titre de Rockstar.