GTA 6 était indéniablement le jeu le plus attendu de ces dernières années, et son son arrivée a rapidement donné le vertige avec des chiffres encore plus colossaux que ce que l’on pouvait imaginer. 3,79 milliards de dollars générés en une seule journée, 32,5 millions de précommandes et 7,9 millions de spectateurs simultanés sur les plateformes de streaming, le phénomène GTA 6 semble hors de toute portée. Un succès monumental qui n’a cependant rien de surprenant pour Ben Feder, ancien PDG de Take-Two Interactive, qui s’est récemment exprimé sur le nouveau mastodonte de Rockstar. A ses yeux, malgré son image sulfureuse et son héritage provocateur, la licence est aujourd’hui devenue un véritable divertissement grand public. L’un des seuls pouvant fédérer des joueurs bien au-delà de la communauté habituelle du jeu vidéo.

GTA 6 est ce dont la planète a besoin pour l'ancien patron de Take-Two

Interrogé par GamesBeat, celui qui dirigeait Take-Two au moment de la sortie de GTA 4 est notamment revenu sur la réputation controversée de la franchise. Pour lui, si la licence conserve une partie de son ADN provocateur, elle a largement dépassé le statut de jeu sulfureux réservé aux gamers. « D'une certaine manière, il a encore un peu de cette patine qu'il utilise à son avantage, ce côté sale. Mais au final, c'est un jeu complètement grand public. C'est même le jeu le plus grand public qui soit, puisqu'il est le plus populaire », explique-t-il. Et l’engouement phénoménal autour de GTA 6 ne le laisse visiblement pas insensible.

Difficile pour l’ancien patron de Take-Two de cacher son émotion face à un jeu qui transcende les communautés et les frontières. « Je ne me souviens pas de la dernière fois où l'on a vu quelque chose qui suscitait autant d'enthousiasme partout sur la planète, auprès de millions et de milliards de personnes. Cela rassemble les gens, quels que soient leur origine géographique ou leur profil démographique. Je pense que c'est ce dont cette planète a besoin. », ajoute-t-il.

Ben Feder, ancien patron de Take-Two

La fin d'une ère pour le jeu vidéo ?

Feder va même plus loin et estime que GTA 6 pourrait marquer la fin d’une certaine ère du jeu vidéo. Selon lui, l’industrie s’apprête à connaître une profonde mutation avec l’essor des nouvelles technologies, notamment l’IA. « Il y aura toujours une place pour les jeux fabriqués à la main, dans l'ancien style. Mais je pense que l'industrie va surtout s'engager dans une nouvelle façon de développer des jeux et de créer des expériences inédites grâce à la technologie. », explique l’ancien cadre, désormais associé de Tirta Ventures, une société spécialisée dans le développement de jeux vidéo basés sur l’IA. Pas étonnant qu’il croie fermement en l’avenir de cette technologie.

« GTA 6 pourrait être le dernier jeu de son genre. Je ne parle pas de la licence, elle ne va pas disparaître, pas plus que les talents créatifs qui sont derrière. Ils sont même plus puissants que jamais. Dans ce nouveau monde, il y aura de la place pour des jeux faits à la main, à l’ancienne. Mais dans l’ensemble, je pense que l’industrie s’apprête à adopter une nouvelle façon de développer des jeux et de nouveaux types d’expériences rendus possibles par la technologie », conclut-il.

Source : GamesBeat