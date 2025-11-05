GTA 6 refait parler de lui suite à une mise à jour qui fait déjà spéculer les fans. Tout le monde est persuadé qu'une bande-annonce est imminente, et c'est bien possible. Ce qui est sûr, c'est que les choses sont en train de bouger.

Ça bouge encore du côté de Rockstar et les spéculations autour de GTA 6 repartent de plus belle. Alors que le studio est en pleine polémique suite aux licenciements d’une quarantaine de personnes, il est toujours aussi surveillé par les fans qui n’attendent que des nouvelles de GTA 6. Ça fait des mois que tout le monde attend patiemment une nouvelle bande-annonce et une nouvelle mise à jour vient relancer toutes les théories.

La nouvelle bande-annonce de GTA 6 pour bientôt ? C'est bien possible !

Ça va bientôt faire six mois que la dernière bande-annonce de GTA 6 a été diffusée, et près d’une année pour la toute première. GTA 6 est pour l’heure toujours attendu pour le 26 mai 2026 sur PS5 et Xbox Series, mais les infos officielles à son sujet sont encore très rares. Toutefois, une récente mise à jour des magasins en ligne vient de mettre la puce à l’oreille aux fans. Sur le PlayStation Store, par exemple, la fiche du jeu, mentionne désormais GTA+, l’abonnement de GTA Online. Ce n'est pas vraiment une surprise en soit, on savait d'office que le jeu aurait bien évidemment un mode en ligne. Mais c'est la mise à jour en elle même qui est intéressante pour beaucoup.

Fiche de GTA 6 sur le PS Store via la PS5

Si cette mise à jour peut sembler anodine de prime abord, elle peut également précéder une nouvelle annonce, ce qui coïnciderait également avec la mise à jour du site officiel de Rockstar il y a quelques jours. Il paraît évident que GTA 6 se montrera encore avant sa sortie, ce n’est qu’une question de temps, mais l’impatience des fans se fait sentir.

Il ne fallait pas plus que cette mise à jour des magasins en ligne pour que les réseaux sociaux s’enflamment. Certains se disent impatients et pensent que cela arrivera dans quelques semaines, d’autres qu’il faudra attendre encore un petit peu. Dans les faits, ces mises à jour n’arrivent jamais sans raison, une annonce semble plus proche que jamais, reste à savoir maintenant quand elle tombera réellement.

Source : PS Store (via PS5)