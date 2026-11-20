Le patron de CD Projekt RED, dont Cyberpunk 2077 et The WItcher 3 étaient en leur temps les jeux les plus attendus de leur génération, n'a clairement pas tari d'éloges sur GTA 6.

Outre Rockstar Games, et de façon encore plus évite avec GTA 6, le studio polonais CD Projekt RED n'est clairement pas étranger au concept d'avoir un jeu suscitant un engouement hors du commun. Avant son lancement malheureusement assez chaotique, Cyberpunk 2077 était en effet l'un des jeux les plus attendus de tous les temps, qui avait même établi un record du monde de précommandes (8 millions). L'aventure de Lucia et Jason dans l'État de Leonida a toutefois littéralement tout balayé sous son passage, et le patron de CD Projekt RED et d'autres membres éminents du studio se joiignent au cortège d'éloges dithyrambiques à son égard, le qualifiant même de « banger générationnel ».

Que pense les têtes pensantes de CD Projekt RED de GTA 6 ?

À plusieurs égards, Cyberpunk 2077 et GTA 6 partagent de nombreux points communs : un engouement avant le lancement hors du commun, la volonté d'être un nouveau mètre-étalon technique générationnel et une œuvre ayant pour mot d'ordre une immersion sans précédent. Si le titre de Rockstar Games a visiblement mieux réussi à tenir ses promesses à son lancement, malgré des concessions sur le framerate, CD Projekt RED a bien redoré son blason depuis, et a rejoint la liesse générale autour du grand retour de Vice City à l'époque moderne.

Sur X.com, le compte officiel de Cyberpunk 2077 a envoyé plein d'ondes positives à GTA 6. « De Night City à Vice City, on envoie un peu d’amour d’un bout à l’autre du pays ». Michał Nowakowski, co-PDG de CD Porjekt RED, a quant à lui déclaré que « Rockstar a créé un chef-d’œuvre que je compte explorer au cours des semaines et des mois à venir. Un immense bravo à toute l’équipe qui a travaillé sur le jeu. Il est incroyablement difficile de réussir ce que vous venez d’accomplir. Chapeau à vous tous ». Il faut dire que le studio polonais sait définitivement de quoi il parle.

Enfin, Paweł Sasko, ancien directeur des quêtes de Cyberpunk 2077 et directeur associé de sa suite, a ajouté sa petite pièce pour célébrer la sortie de GTA 6 : « Un premier aperçu du jeu laisse penser que vous avez créé un banger générationnel. J'ai hâte de découvrir la profondeur de cet univers et le souci du détail qui porte votre marquue de fabrique ».

Un engouement aussi puissant à attendre pour The Witcher 4 et Cyberpunk 2 ?

Maintenant que GTA 6 est enfin disponible, en tout cas sur PS5 et Xbox Series, on peut légitimement se demander si un futur jeu arrivera à générer un engouement aussi titanesque que le dernier rouleau compresseur de Rockstar Games, si ce n'est un nouveau jeu du même studio. Si la tâche paraît extrêmement difficile, il se pourrait que The Witcher 4 et Cyberpunk 2, les prochains titres de CD Projekt RED, puissent au moins reprendre le flambeau du prochain jeu le plus massivement attendu.

The Witcher 4 a d'ailleurs reçu ce prix de la part des Golden Joystick Awards, avec 18% des voix de la part des joueurs ayant voté sur GamesRadar+ pour sacrer le prochain jeu qu'ils attendent le plus. La suite de The Witcher 3, l'un des RPG les plus populaires de tous les temps, a en tout cas de nombreux arguments pour essayer d'arriver au même niveau de hype que GTA 6. Il faudra toutefois attendre 2028 pour enfin nous plonger dans cette nouvelle grande aventure fantastique en compagnie de Ciri.

© CD Projekt RED

Source : X.com