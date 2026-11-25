Si certains critiquent des passages jugés trop « réalistes » de GTA 6, un vétéran de Baldur's Gate 3 salue au contraire cette partie du dernier titre de Rockstar.

Alors qu'une partie des joueurs reproche à Jason d'être trop aux petits soins pour Lucia, Michael Douse, directeur de l'édition chez Larian Studios, prend la défense de GTA 6. Pour celui qui a aidé à porter Baldur's Gate 3 jusqu'au GOTY en 2023, le jeu de Rockstar réussit surtout un pari rare : donner une âme à chacun de ses personnages.

Que pense un des directeurs de Baldur's Gate 3 de GTA 6 ?

Une semaine après sa sortie, GTA 6 fait déjà parler de lui pour autre chose que ses ventes. Sur les réseaux, certains critiquent le traitement la relation entre Jason et Lucia. Selon eux, celui-ci se soucierait un peu trop du bien-être de sa partenaire, assez pour que les détracteurs du titre de Rockstar l'accuse de transformer les joueurs en « simps ».

Michael Douse, alias Cromwelp, directeur de l'édition chez Larian Studios, a livré sur X.com ses propres impressions sur cet aspect « simulation de vie » de GTA 6. Celui-ci se dit au contraire très séduit par le système de moralité du jeu, qu'il juge « presque organique ».

Selon lui, « la qualité des modèles, de l'écriture et de la narration donne envie de prendre soin des personnages qui comptent, petits ou grands ». GTA 6 laisse pourtant toute liberté de se comporter comme un vrai sale type avec ceux qui sont hors de son cercle ou de son quartier. Douse reconnaît qu'une bonne part de ces moments est écrite par les développeurs. Mais l'ampleur et la finesse des animations et des personnages rendent le tout naturel.

Des petits gestes qui donnent du sens à la violence

Pour illustrer son propos concernant, il cite des scènes du quotidien que l'on peut trouver dans GTA 6, comme laisser un pourboire à une patronne de bar sexagénaire qui danse au son d'un vieux groupe maison. Ou rapporter sa bouteille de rhum préférée à un proche alcoolique, simple geste de bonne volonté.

Ces services rendus et ces vices assumés apportent, d'après lui, un nouvel éclairage aux actes violents qui rendent le jeu si cathartique. Tout a pris de l'ampleur dans GTA 6, y compris les relations entre ces caricatures de la vie. D'où sa réponse directe aux critiques : « Ce jeu n'essaie pas de faire de vous un simp. Voyez les personnages du monde comme des êtres humains », invite celui qui a aidé Baldur's Gate 3, connu pour ses personnages incroyablement humains et attachants, à prendre vie.

Source : Michael Douse sur X.com